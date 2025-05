Profepa resguarda 50 venados cola blanca en Michoacán; animalista asegura que se los llevaron a sufrir

Profepa resguarda 50 venados cola blanca

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en colaboración con el Zoológico de Morelia, aseguró numerosos ejemplares de venados cola blanca de un criadero ilegal en el municipio de Arteaga, Michoacán.

Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales el caso del animalista conocido como Chago Gallo quien mantenía el criadero con 50 venados desde 2014, pero que al intentar obtener el permiso legal para el cuidado de los ejemplares, éste le fue negado y los animales le fueron arrebatados.

El denunciante hizo varios llamados en redes sociales para conseguir apoyo de usuarios y detener la confiscación de los venados, ya que asegura que les brindaba los cuidados necesarios y los animales tenían apreció por él.

El criador de los venados, se dirigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestando que le habría gustado contar con su apoyo para conservar a los animales, además, acusó de que a las autoridades no le gusta apoyar a proyectos independientes de cuidado animal.

“Presidenta, si un día ves mi vídeo, cómo me hubiera gustado que me hubieras ayudado para que estos animales no tuvieran miedo, ellos eran felices conmigo, ellos tienen mucho miedo, como miedo que yo tengo que me les pase algo”, manifestó.

En un vídeo difundido, se observa al grupo de venados concentrados en un punto de su corral, en estado de alerta, mientras personal de gobierno realiza un conteo antes llevárselos.

“Fue estresante, tanto para mí, para ellos, estaban muy desesperados, yo no estoy de acuerdo en la forma en que lo hicieron, lo hicieron muy cruelmente, esto se hubiera hecho de otra forma, con paciencia, con calma con cuidado, tal vez de a poquitos para que no se lastimaran”, narró Chago Gallo sobre el proceso de aseguramiento de los animales, en el que fueron sedados con dardos y transportados en perreras y camiones hasta el Zoológico de Morelia.

El Gobierno de Michoacán informó sobre las acciones, que el caso fue atendido luego de recibir dos años de denuncias por tenencia ilegal y venta de ejemplares, y que los animales fueron encontrados en mal estado de salud derivado de una dieta inadecuada, sin desparasitar y con daños por consanguinidad.

Por su parte, el Zoológico de Morelia, informó que “la entrega de los ejemplares se realizó de manera voluntaria, toda vez que el propietario no podía mantenerlos y que nunca realizó los tramites correspondientes para el manejo legal del criadero de venado cola blanca”.