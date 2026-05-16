Profeco realizó un estudio de calidad a rastrillos desechables

Estudio de rastrillos desechables por la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que analizó la calidad de 26 modelos de rastrillos desechables:13 para mujer y 13 para hombre. También puntualizó que estos productos están diseñados para usarse por un corto periodo y desecharse cuando las hojas pierden filo.

Una vez realizados los estudios, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor dio a conocer la detección de diferencias de precios entre productos con calidad similar, como en el caso del rastrillo para dama Gillette Venus suave sensitive de tres hojas, con aloe vera, que obtuvo calificación “excelente”, con precio de 154.06 pesos el paquete de dos piezas (77.03 pesos una pieza), y el producto Schick Quattro 4 You de cuatro hojas, piel delicada, calificación excelente y precio de 160.91 pesos por paquete de cuatro piezas (40.23 pesos una pieza).

En el caso de los rastrillos para caballero, la Profeco destacó el BIC Comfort 3 Advance Sensitive de tres hojas con calificación “muy bueno” y precio de 107.07 pesos el paquete de cuatro piezas (26.77 pesos una pieza) y la marca Envisage Barra protectora y banda lubricante de tres hojas, calificación “excelente”, precio 40 pesos presentación de dos piezas (20 pesos una pieza).

En ese contexto, la dependencia aconsejó a las y los consumidores revisar las características de cada producto y comparar precios y desempeño.

En lo que corresponde a los productos para dama, la Profeco identificó que el rastrillo marca Chedraui, modelo mango grueso de dos hojas, presentó ligeras imperfecciones en las hojas.

En el caso de los rastrillos para caballero, los siguientes modelos presentaron imperfecciones en las hojas (navajas):

● Chedraui mango grueso de dos hojas

● Day Care código 797544

● Day Care código 797513

Además, los resultados arrojaron también que en ambas categorías (dama y caballero) todos los modelos presentan su información comercial de forma correcta y ninguno presentó defectos a simple vista.

De igual manera, la procuraduría reveló que los rastrillos desechables que formaron parte del estudio fueron sometidos a las pruebas de información comercial, acabados, verificación del filo de las hojas, resistencia a la flexión del mango y evaluación del desempeño.

El estudio completo se encuentra publicado en la Revista del Consumidor de mayo, y se puede leer en https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/sumario/sumario_estudio_de_calidad_2026_5_HAM33bRJ.pdf

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