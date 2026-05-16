Sheinbaum inaugura el CBTIS 305 en Mérida junto a un robot llamado “Atom”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este sábado el nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, Yucatán, un plantel enfocado en carreras relacionadas con la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial. Durante el evento, un robot llamado “Atom” llamó la atención de estudiantes y asistentes al participar simbólicamente en el corte del listón inaugural.

La ceremonia se realizó en Ciudad Caucel, al poniente de Mérida, donde la mandataria estuvo acompañada por el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, así como por autoridades educativas y funcionarios federales. Antes de comenzar el acto oficial, Sheinbaum se acercó al robot y preguntó su nombre. “Atom”, respondieron los presentes, mientras el dispositivo realizaba un gesto de aplauso frente a las cámaras y asistentes.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a la presencia del robot durante la inauguración. Aunque “Atom” únicamente participó de manera simbólica, su aparición buscó representar el enfoque tecnológico y de innovación que tendrá el nuevo plantel educativo.

De acuerdo con autoridades educativas, el CBTIS 305 tendrá capacidad para recibir a cerca de 900 estudiantes en dos turnos. El plantel contará con 12 aulas, talleres técnicos, laboratorio multifuncional, aula de cómputo equipada, oficinas administrativas y espacios deportivos. Además, ofrecerá especialidades relacionadas con robótica, automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad.

La construcción del nuevo bachillerato inició en agosto de 2025 como parte del programa federal de fortalecimiento de la educación media superior impulsado por el gobierno federal. Según información difundida por autoridades de Yucatán, la obra fue realizada para ampliar la oferta educativa en Ciudad Caucel, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional en Mérida.

Durante el recorrido por las instalaciones, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que el Bachillerato Nacional incorporará nuevas carreras técnicas enfocadas en tecnología e innovación. Señaló que los estudiantes podrán egresar con un certificado de bachillerato y también con una certificación técnica avalada por instituciones como la UNAM, el IPN, la UAM y el Tecnológico Nacional de México.

El nuevo CBTIS también busca acercar oportunidades educativas a jóvenes que anteriormente debían trasladarse largas distancias para estudiar el nivel medio superior. Autoridades estatales señalaron que este proyecto beneficiará a miles de familias de Ciudad Caucel y colonias cercanas.

La visita de Sheinbaum a Yucatán formó parte de una gira de trabajo en la que también supervisó proyectos educativos y de infraestructura en el estado. Entre las actividades programadas destacó la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín y reuniones relacionadas con obras de movilidad y salud en la entidad.

Con la inauguración del CBTIS 305, el gobierno federal busca fortalecer la educación tecnológica y preparar a estudiantes en áreas consideradas estratégicas para el futuro laboral del país, especialmente en sectores ligados a la automatización y la inteligencia artificial.