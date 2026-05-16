Confirman fallas en plataforma del Ceneval; INE repondrá examen para ingresar al SPEN

INE repondrá examen para ingresar al SPEN El Instituto Nacional Electoral anunció que volverá a aplicar la evaluación para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional después de que miles de aspirantes reportaran problemas técnicos durante el examen de este 16 de mayo

El proceso para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) tendrá que repetirse. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que el examen programado para este sábado fue suspendido y será reaplicado luego de las fallas registradas en la plataforma operada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

Desde las primeras horas de la jornada, aspirantes comenzaron a reportar en redes sociales problemas para ingresar al sistema, interrupciones constantes y cierres inesperados de sesión que les impedían continuar con la evaluación.

Más tarde, el INE reconoció que los errores técnicos afectaron el desarrollo normal del examen y anunció que la prueba será aplicada nuevamente en otra fecha para garantizar condiciones iguales para todas las personas participantes.

El consejero electoral Martín Faz Mora explicó en su cuenta de X que la falla correspondía al sistema administrado por Ceneval, institución encargada de la operación técnica de la evaluación.

“Es muy lamentable lo ocurrido”, escribió el funcionario, quien también aseguró que las y los aspirantes recibirán información oficial por correo electrónico sobre los pasos a seguir.

En un comunicado, el INE detalló que la decisión busca proteger los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y equidad que forman parte de los concursos públicos del Servicio Profesional Electoral Nacional.

El organismo señaló que durante la aplicación del examen se detectaron problemas generalizados de acceso, interrupciones frecuentes y dificultades técnicas que afectaron a miles de sustentantes.

Por ello, la nueva evaluación se realizará con reactivos distintos a los utilizados originalmente y bajo nuevos controles técnicos y de seguridad.

El Instituto también informó que solicitó formalmente al Ceneval una explicación sobre las fallas registradas y las medidas que se implementarán para evitar que la situación vuelva a repetirse.

La nueva fecha del examen, así como los horarios y detalles logísticos, serán dados a conocer a través del portal oficial del INE y mediante los correos electrónicos registrados por las personas aspirantes.

De acuerdo con la convocatoria, el concurso contempla 333 plazas vacantes distribuidas en 49 cargos y puestos dentro de Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del Instituto.

En total se registraron 20 mil 900 personas para participar en el proceso de selección: 11 mil 213 mujeres, 9 mil 604 hombres y 83 personas no binarias.