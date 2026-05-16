“Sembrando Vida” potencia 16 cultivos

Sembrando Vida

La Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, informó que el programa “Sembrando Vida” promovió una estrategia para fortalecer la producción campesina, generar mayores ingresos en las comunidades rurales y consolidar rutas de comercialización directa de productos agroecológicos con alto valor en los mercados nacionales e internacionales.

La dependencia federal realizó un diagnóstico en 30 territorios registrados en el programa, donde fueron identificados 16 cultivos estratégicos y miel por su importancia económica, ambiental y biocultural: cacao, café, achiote, vainilla, piña, plátano, limón mexicano y persa, mango, durazno, tamarindo, guanábana, agave, naranja, nopal y chile chiltepín. Explicaron que estos cultivos concentran más de 486 millones de plantas, lo que representa el 44 por ciento del total de la planta establecida en la iniciativa.

Asimismo, las autoridades federales subrayaron que la estrategia se desarrolla a través de los Sistemas Agroforestales (SAF) y Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF), modelos productivos que combinan árboles maderables y frutales con cultivos agrícolas tradicionales como maíz, frijol y calabaza. Por lo tanto, permite diversificar la producción, recuperar la fertilidad del suelo, aprovechar mejor el agua y generar ingresos permanentes para las familias campesinas.

La Secretaría del Bienestar mencionó que los SAF integran especies forestales, agroindustriales, medicinales y frutales en una misma unidad productiva, creando sistemas más resilientes frente al cambio climático y favoreciendo la biodiversidad. Por su parte, el modelo MIAF fortalece la autosuficiencia alimentaria y mejora el aprovechamiento del territorio mediante policultivos adaptados a las condiciones de cada región.

Sumado a esto, la dependencia federal reveló que actualmente cuentan con un catálogo de más de 4 mil productos, han consolidado 120 cooperativas activas con la participación de más de 14 mil productoras y productores, operan 50 puntos de venta autogestionados y avanzan en la construcción de una red de compradores nacionales e internacionales.

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