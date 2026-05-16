Pemex reporta operación normal en Refinería Olmeca tras registrarse “una flama” durante mantenimiento

Refinería Olmeca La empresa aseguró que el incidente fue controlado de inmediato y que no hubo riesgo para trabajadores ni para la población.

La refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, continuó operando con normalidad luego de que durante trabajos de mantenimiento se registrara una flama en uno de los tanques de almacenamiento de residuo de vacío.

A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) explicó que el incidente ocurrió alrededor de la medianoche mientras se realizaban maniobras programadas de vaciado en la zona de almacenamiento.

Según detalló la empresa, las labores contemplaban el uso de vapor de agua y venteos abiertos controlados, como parte de las obras de mantenimiento que actualmente se desarrollan dentro de la refinería ubicada en Paraíso, Tabasco.

Fue durante esas operaciones cuando se observó una flama en el exterior de uno de los tanques, aunque Pemex aseguró que la situación fue controlada de manera inmediata siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de procedimientos industriales.

Pemex descarta riesgos en la refinería

La petrolera señaló que el incidente no representó peligro para el personal, las instalaciones ni para las comunidades cercanas a la refinería Olmeca.

Además, indicó que los trabajos de mantenimiento continúan conforme al calendario previsto y que las actividades dentro del complejo no fueron suspendidas.

La refinería de Dos Bocas forma parte de los proyectos energéticos impulsados por el gobierno federal para fortalecer la producción y refinación de combustibles en el país.