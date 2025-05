La justicia debe actualizarse con sensibilidad y tecnología: Claudia Cañizo, aspirante a magistrada

Claudia Cañizo, candidata a magistrada

Claudia Cañizo Vera es candidata a Magistrada Federal en materia penal por el Distrito 9, que abarca parte de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan. Su perfil combina una trayectoria jurídica con visión moderna sobre el uso de tecnología en las instituciones de justicia. Su propuesta no parte de la teoría, sino de la experiencia: ha impulsado sistemas informáticos que han transformado el acceso ciudadano a los servicios del Ministerio Público.

En entrevista con Crónica, Cañizo relata con claridad las motivaciones que la llevaron, desde su posición como funcionaria pública, a impulsar herramientas digitales que, más allá de modernizar procesos, buscan “mejorar la vida del ciudadano que acude a una institución esperando justicia”.

“Cuando estuve en la Fiscalía como coordinadora de asesores, alrededor del año 2009, nos dimos cuenta de que los tiempos de espera para presentar una denuncia eran terriblemente largos”, recuerda. “Una persona que quería denunciar la pérdida de su pasaporte o de la factura de su coche enfrentaba un calvario. Entonces dijimos: a ver, ¿por qué no hacemos un sistema que reduzca esos tiempos?”

La respuesta fue la creación del Sistema Único de Carpetas de Investigación; por el que se obligó a todas las Fiscalías locales, a contar con un sistema informático y tecnológico, el cual permitía denunciar desde casa ciertos delitos por querella, como amenazas, extravío de documentos o daños. “Diseñamos el sistema pensando no solo en gente joven. También en adultos mayores. Debía ser sencillo, accesible. Y sobre todo funcional.”

Como coordinadora, Cañizo lideró un equipo junto al subprocurador y personal de informática. Asegura que su rol era más de ideación.

“Yo no soy informática, pero soy una mujer inquieta. Doy las ideas. Necesitas gente capaz que te entienda y lo desarrolle. Y afortunadamente he tenido equipos que así ha sido.”

El sistema de “Ministerio Público Virtual” fue un éxito y fue replicado en otras entidades del país. “Muchas procuradurías se acercaron a la de la Ciudad de México para que los capacitáramos. El área tecnológica compartía el modelo con otros estados.”

Del MP “Virtual” al “Transparente”

Sin embargo, la candidata no se quedó ahí. Identificó otras áreas donde la digitalización podía combatir la corrupción y facilitar el acceso a la información. Así surgió MP Transparente, un programa que incluía pantallas en las agencias del Ministerio Público donde se informaba en tiempo real sobre personas detenidas, su situación jurídica y el tiempo restante para definir su estatus legal.

“La ley establece 48 horas para resolver la situación jurídica de una persona detenida. Entonces pusimos un reloj en cuenta regresiva que informaba cuánto tiempo le quedaba al Ministerio Público. Todo se hacía visible para evitar irregularidades y ‘dádivas’ por información”, explica.

Con el tiempo, este sistema evolucionó a una aplicación móvil que permitía consultar desde el celular si una persona estaba detenida y en qué agencia. El programa también incluía un componente llamado Transparente Web, que daba acceso en línea a las carpetas de investigación. “Así evitabas que la gente tuviera que ir presencialmente a ver cómo iba su caso.”

Su impulso por la eficiencia y la transparencia no se limitó a grandes programas. Cuando fue fiscal en la alcaldía Cuauhtémoc, enfrentó un problema interno con requerimientos de la Comisión de Derechos Humanos.

“Un día me llegó una notificación de que tenía varios requerimientos incumplidos. Me alarmé. Revisamos y efectivamente no los habían atendido, ni el responsable, ni yo, ni el MP. Entonces implementé un sistema con alertas para que no volviera a pasar. Es cuestión de voluntad e imaginación.”

Aunque su énfasis ha sido la tecnología como herramienta, su perfil también ha tenido implicaciones legislativas. “En la legislatura pasada, cuando la ahora alcaldesa Aleida Alavez era diputada federal, le propuse y desarrollé una iniciativa relacionada con temas de justicia. Fue votada por unanimidad”, menciona sin entrar en más detalles.

“No existe un catálogo claro que indique, por tipo de delito, qué diligencias se deben hacer y en qué momento. A partir de mi experiencia y con el tiempo, me puse a analizar esto y a escribir al respecto. Considero que con esa base podríamos mejorar mucho el sistema. Por eso presenté esa iniciativa, que creo es muy favorable, sobre todo para las víctimas, pero también para garantizar los derechos humanos, incluso de los imputados,” explica.

Añade que la intención no es culpar a los Ministerios Públicos por omisiones u olvidos, sino más bien brindarles herramientas tecnológicas para que reciban alertas sobre diligencias críticas que no deben pasar desapercibidas. Por ejemplo, una muestra de sangre para detectar alcohol.

“Si la tomas después de 40 horas, el alcohol ya no aparece y no se puede probar que la persona estaba ebria. Por eso, con estas alertas en el sistema, el MP sabrá cuándo debe solicitarla para evitar perder evidencia crucial.”

Aunque reconoce que muchas pruebas pueden no estar al alcance tecnológico, también señala la importancia de que los encargados de procurar justicia sean sensibles y usen todos los indicios posibles, como fotografías de inspección o el dictamen del médico legista que detecta aliento alcohólico. “Tristemente, muchos jueces requieren prueba científica para acreditar la embriaguez, pero ahora el sistema facilitará que no se pierdan estas evidencias por falta de diligencia,” enfatiza.

Actualización tecnológica y sensibilidad al PJ

Sobre la modernización de las autoridades y organismos, subraya la necesidad de adaptarse a la era digital para dar respuesta efectiva a la sociedad.

“Todas las dependencias, no sólo de procuración de justicia, sino en general, deben usar la tecnología. Reduce tiempos, aumenta transparencia y nos obliga a evolucionar. Los sistemas deben ser flexibles para ajustarse a las necesidades de ciudadanos e instituciones,” señala.

Cuando se le pregunta cómo ha cambiado su perspectiva sobre la relación entre tecnología y combate al delito tras su paso por la Fiscalía y ahora en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comenta:

“La UIF es un área de seguridad nacional que trabaja con muchos sistemas informáticos. Aunque no puedo compartir detalles por seguridad, puedo decir que la tecnología es indispensable y que debemos seguir adaptándonos a los cambios para no quedarnos atrás.”

Sobre si seguiría ese rumbo desde el Poder Judicial, afirma: “Claro que sí. El objetivo es avanzar en las necesidades del sistema, ser transparentes, ofrecer respuestas oportunas y que la información esté accesible para los ciudadanos. Busco que el sistema sea amigable para que cualquiera pueda consultarlo fácilmente.”

Motivación para el Poder Judicial

Sobre su motivación para postularse como magistrada en materia penal, Claudia responde.

“Quiero aplicar mis conocimientos en favor de la ciudadanía. He sido servidora pública muchos años y, como fiscal, mi pasión fue estar cerca de las víctimas, procurar justicia y facilitar la reparación del daño. Eso me impulsa a buscar un lugar en el Poder Judicial para seguir haciendo lo que me gusta: servir y estar cerca de la gente, atendiendo a puerta abierta.”

Aclara que para ella la sensibilidad no es debilidad.

“Escuchar a ambas partes ayuda a tomar mejores decisiones. No solo se trata de los expedientes, sino de conocer la verdad histórica para decidir bien. Esa sensibilidad es fundamental.”

Finalmente, sobre qué legado le gustaría dejar:

“Quiero ser recordada como una aliada de la ciudadanía, una ciudadana que busca siempre dejar huella ayudando a mejorar los servicios y apoyar a la gente.”