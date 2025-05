“Elección judicial, una farsa y simulación; ya están las listas de candidatos” que ganarán: Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova durante la segunda mesa del Foro “Impacto de la elección judicial” Crédito: Especial

El expresidente del INE, Lorenzo Córdova aseguró que la elección del Poder judicial de este 1 de junio es una farsa y simulación democrática, sin garantías básicas ni certeza en los resultados, donde “ya están las listas de candidatos” que ganarán esos “comicios”.

“Yo creo que ya están las listas de los candidatos, hay bastante certeza sobre quienes van a ser, (bueno) certeza absoluta no, falta que se vote”, sostuvo.

Durante la segunda mesa del Foro “Impacto de la elección judicial”, Córdova recalcó que esta elección judicial no convoca, no emociona, no concita y no es democrática porque no involucra a los ciudadanos sin contar que va a erosionar al Poder Judicial más que fortalecerlo.

“Vamos a una elección por primera vez en los últimos 35 años si garantías básicas, vamos a una elección donde las listas y acordeones de por quienes votar están circulando y están demostrando cuál es el verdadero sentido de una elección de este tipo donde los elegidos serán los afines”, insistió

De hecho, alertó que es tal el desastre y desaseo de esta elección que se puede presentar la situación de que algunos ministros de la Corte puedan llegar a ese cargo con dos mil o dos mil 500 votos.

“La dispersión de votos es tal que puede provocar que un ministro de la Corte puede llegar a ser electo por dos mil o dos mil quinientos votos”, advirtió.

Córdova aseguró que un gran sector de la población está en el dilema de votar o no acudir a votar para no legitimar esa farsa y simulación.

“Estamos frente a una farsa… Tienen razón eso de no votar para no legitimar esta farsa, el dilema está ahí. Hoy no votar es una manera de defender la democracia”, sostuvo.

Córdova vaticinó que tras el desastre que se perfila luego de estos comicios se culpará al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y será el pretexto perfecto para desaparecerlos por parte del oficialismo aunque con la complacencia de algunos integrantes de esos órganos electorales que tantos años costó edificarlas.

“Se están poniendo solitos la soga al cuello, es más, están deteniendo el banquito al verdugo en el cadalso”, lamentó en alusión al INE y el TEPJF.

El expresidente del INE ennumeró al menos 12 “alteraciones” que registra este proceso electoral que –insistió—trastoca todas las garantías ciudadanas de certeza y credibilidad en estos comicios entre ellos que los votos no serán contados por ciudadanos insaculados sino que pueden ser hasta funcionarios del INE.

Otro más es que no habrá PREP y los resultados serán dados a conocer incluso varias semanas después.

Asimismo, el número de cargos en disputa con la cifra de escrutadores que hay, se vuelve imposible el conteo de los votos.

No hay representantes de casillas, por lo cual no habrá defensa del voto ni pruebas para posibles impugnaciones.

Baja participación

En su oportunidad, María Amparo Cassar calificó como un bodrio esta elección judicial y pronosticó que habrá una baja participación este 1 de junio.

Incluso consideró que la participación será la que decida cantar el INE, pues no hay manera de comprobarla.

La académica consideró que los resultados de esos comicios serán determinados por la movilización de Morena, por lo cual advirtió que los votos de los ciudadanos no contarán, pues los cargos del poder judicial más codiciados serán para los leales al régimen y la 4T.