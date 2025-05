Desempleo y pobreza laboral se asoman en México; 44.2 millones de mexicanos no pueden adquirir canasta básica

La pobreza laboral afecta desproporcionadamente a las mujeres Imagen de ‘City of Dreams’ (Especial)

En un panorama que amenaza una recesión económica, el desempleo y la pobreza laboral se asoman en México donde el 33.9% de su población se encuentra en situación de pobreza laboral, con lo cual 44.2 millones de mexicanas y mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria

La pobreza laboral afecta desproporcionadamente a las mujeres y en todas las entidades hay más mujeres que hombres en situación de pobreza laboral.

Por cada 100 hombres en pobreza laboral en México, hay 113 mujeres en esta situación, misma brecha que en el último trimestre del 2024, según datos del Coneval

Pero el desempleo también hizo acto de presencia en este primer trimestre del 2025, donde se observa una reducción de 120 mil personas ocupadas respecto al mismo periodo del 2024,

En el primer trimestre de 2025 la población económicamente activa (PEA) del país fue de 60 millones 491 mil personas, 172 mil menos que en el primer trimestre de 2024, detalla

En la población ocupada se observa una reducción anual de menos 119 mil 896 personas.

De hecho, en el primer trimestre de 2025 el 54.3% de los trabajadores en México se ocuparon en un empleo informal, lo que se traduce en una tasa inferior a la registrada en el cuarto trimestre de 2024 donde se registró el 54.5% y sin cambio en su comparación anual.

Con el 54.9 %, la tasa de informalidad laboral fue más alta para las mujeres que para los hombres que registraron 53.9%.

De acuerdo a un análisis realizado por “Como Vamos México”, con base en cifras del Coneval, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las tres entidades con mayor proporción* de su población en pobreza laboral, con tasas mayores al 50%.

Baja California Sur y Quintana Roo son las dos entidades con menor proporción* de su población en pobreza laboral, con tasas de 12.8 y 18.7%, respectivamente.

Jalisco, sexta entidad federativa con menor porcentaje de personas en pobreza laboral, tiene la brecha más amplia entre hombres y mujeres: por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 127 mujeres en esta situación.

El análisis advierte que en e primer trimestre de este 2025, el 64.3% de la población nacional no tiene ingresos laborales suficientes para adquirir la suma de la canasta alimentaria más no alimentaria, es decir, no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación y otros gastos esenciales no alimentarios.

Como Vamos México, recuerda que hasta 2024, el CONEVAL era el organismo encargado de medir la pobreza laboral y las líneas de pobreza por ingreso, así como evaluar los programas y la política de desarrollo social.

INCERTIDUMBRE

Sin embargo recuerda que para 2025, la transferencia de funciones y atribuciones del CONEVAL al INEGI para la medición de la pobreza abre un periodo de incertidumbre institucional y técnica, ante la falta de legislación secundaria que garantice la periodicidad y metodología de dichas mediciones, así como de la evaluación de la política social.

La ausencia de normatividad y legislación –agrega--ponen en riesgo la continuidad metodológica, la transparencia y la independencia crítica que caracterizaban al CONEVAL.

“La salida del CONEVAL deja un vacío importante en la generación de información clave para el diseño de política pública”, advierte “Cómo Vamos México”.

El organismo detalla que en el mercado laboral mexicano persisten dos fallas estructurales que necesitan ser atendidas a partir de políticas públicas integrales que puedan corregirlas: la baja participación laboral de las mujeres y la alta y persistente informalidad laboral.

Al primer trimestre de 2025, la tasa de participación laboral de los hombres se encuentra 29.5 puntos porcentuales por encima de la tasa de participación laboral de las mujeres.

Además, la tasa de informalidad laboral (TIL 1) se ubica en 54.3%, es decir, más de la mitad de la población ocupada en nuestro país no tiene acceso a seguridad social y, en promedio, sus ingresos son equivalentes a la mitad de lo que se observa en un empleo formal.