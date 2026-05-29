Rompe récord Enrique Inzunza en Senado, licencia duró 10 horas y 38 minutos; retoma su fuero

Senador de Morena, Enrique Inzunza, retomó su fuero tan pronto terminó el periodo extraordinario en la Cámara Alta

La licencia que solicitó al Senado, Enrique Inzunza Cázarez, para separarse del cargo rompió record, ya que no cumplió ni siquiera las 22 horas que pidió, sino que recuperó su escaño y su fuero transcurridas apenas 10 horas con 38 minutos.

El legislador de Morena acusado por el Departamento de Estado y la Corte del Distrito sur de Nueva York en Estados Unidos de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa, en particular con la facción de los chapitos, estuvo separado del cargo lo que duro el periodo extraordinario de sesiones donde se desahogaron reformas en materia electoral y al Poder Judicial.

La madrugada de este viernes antes de concluir la sesión del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva , Laura Itzel Castillo dio cuenta de la reincorporación de su compañero de bancada.

“Hago de su conocimiento que recibimos una comunicación suscrita por el senador Erique Inzunza Cázares por el que si informa de la reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 29 de mayo del año en curso, la Asamblea se da por enterada”, informó la presidenta del Senado, Laua Itzel Castillo

El suplente de Inzunza, Omar López Campos asumió el escaño de Inzunza en el Senado solo por unas horas para votar en el periodo extraordinario y lograr la mayoría calificada que requería Morena y sus aliados

López Campos, actual secretario de Bienestar y Desarrollo de Sinaloa, es ahijado del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, imputado por Estados Unidos de vínculos con el cartel de Sinaloa.

MENTIRAS

Al anunciar su solicitud de licencia, Inzunza, aseveró que se encontraba en el Senado, en la ciudad de México.

Sin embargo, fue exhibido cuando asistió a la fiesta de graduación de uno de sus hijos en Culiacán, Sinaloa.

Inzunza no se ha presentado al Senado desde el 29 de abril que se difundió la solicitud de Estados Unidos de orden de aprehensión en su contra con fines de extradición por vínculos con el cartel de Sinaloa.