Morena se afianza en Tlaxcala para ganar la gubernatura en 2027

El alcalde de Tlaxcala capital, Alfonso Sánchez García, se perfila como el aspirantes en Morena, para buscar la gubernatura (Archivo)

Rumbo a la elección del 2027 — A un año para las elecciones intermedias del 2027 en el que estarán en juego 17 gubernaturas, entre ellas en Tlaxcala, Morena se afianza como el favorito para mantener la administración estatal, al perfilarse el actual alcalde de Tlaxcala capital, Alfonso Sánchez García, como el mejor posicionado dentro de Morena para ser el abanderado de la 4T, de acuerdo con una encuesta de opinión pública de la empresa De las Heras Demotecnia.

El estudio de la empresa encuestadora realizado a mil ciudadanos mayores de 18 años y realizada a nivel estatal, revela que Sánchez García ha registrado un importante nivel de preferencia entre potenciales votantes que lo consideran como una de las mejores cartas del Movimiento de Regeneración Nacional para los comicios del 6 de junio del 2027.

Sánchez García ha superado en las preferencias ciudadanas a su contendiente del partido, Ana Lilia Rivera (De las Heras Demotecnia)

El sondeo entre los potenciales votantes refiere que el alcalde de Tlaxcala capital ha pasado del 24.4 por ciento de la aceptación ciudadana en octubre de 2025 a posicionarse con el 51.6 por ciento de preferencia en mayo del 2026, lo que significa que en siete meses ha logrado un incremento de más de 27 puntos porcentuales.

El análisis de De las Heras Demotecnia subraya que uno de cada dos tlaxcaltecas considera al edil Alfonso Sánchez García como el aspirante del partido guinda con las mayores posibilidades de ganar en las elecciones del 2027.

En la misma línea, el estudio de opinión refiere que Sánchez García ha registrado un crecimiento de +14 por ciento frente a marzo de este año, lo que contrasta con la sensible caída que ha reportado su más cercana contendiente dentro de Morena, Ana Lilia Rivera, que cayó 7% en el mismo periodo, de acuerdo con las estimaciones de los tlaxcaltecas.

Las preferencias ciudadanas acompañan al actual accalde Tlaxcala (De las Heras Demotecnia)

La consulta sobre quién sería la mejor carta de la 4T en las elecciones por la gubernatura de Tlaxcala también reveló que Alfonso Sánchez García encabeza las mejores opiniones ciudadanas con relación a su capacidad para enfrentar los principales desafíos que enfrenta Tlaxcala, y de acuerdo con la percepción ciudadana, registra el 42 por ciento del apoyo.

Asimismo, diversos indicadores del estudio revelan que los tlaxcaltecas siguen identificando a Morena como la opción con mayores posibilidades de continuidad en la administración estatal.

La Crónica de Hoy 2026