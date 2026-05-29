Las nuevas reglas de Morena: ¿Cuáles fueron todos los cambios aprobados por el Senado en las elecciones al Poder Judicial?

La reforma judicial es aprobada Con 87 votos a favor y 40 en contra, durante la sesión extraordinaria del Senado de la República. (Mario Jasso)

El Pleno del Senado ha aprobado la nueva reforma al Poder Judicial. Los cambios que hace a la reforma judicial son significativos y llevaron a una sesión extendida en el Senado.

✅ Con 87 votos a favor y 41 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. — Senado de México (@senadomexicano) May 29, 2026

¿Cómo fue la votación de la nueva reforma judicial?

Tras una sesión extraordinaria de 15 horas, en la que se expusieron los puntos en contra de las modificaciones a la Constitución, la nueva reforma fue aprobada con 87 votos a favor y 41 en contra.

La oposición acusó que la reforma es una intento de Morena por consolidar el poder judicial. También tildó la votación de albazo. No toda crítica a la reforma vino de la oposición, sin embargo. El vicecoordinador de bancada morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, rechazó la propuesta como anticonstitucional. Expresó que este cambio está en contra del objetivo original de la reforma, que era eliminar «las castas que se perpetuaban en los tribunales colegiados y en los juzgados de distrito, y también en los tribunales como la Suprema Corte o la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para eso hicimos la reforma, para garantizar la renovación y la movilidad...».

Morena defendió que la reforma responde a la necesidad de agilizar el proceso judicial a través de reducir candidaturas, fortalecer la evaluación de candidatos y simplificar las boletas.

¿Cuáles son los cambios que hace la reforma judicial?

Algunos de los puntos clave son los siguientes: