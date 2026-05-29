Monte de Piedad: ¿es una institución privada o de Gobierno y cómo llegó a México?

Nacional Monte de Piedad La huelga reciente ha generado confusión sobre la situación legal de la institución de préstamos y empeños.

Este próximo 1 de junio, el Nacional Monte de Piedad cumplirá ocho meses de la huelga laboral en lo que ha sido uno de los momentos más críticos que ha vivido la institución desde su creación y sus orígenes en el siglo XVIII. El caso podría incluso pasar próximamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha generado múltiples dudas sobre si la empresa es pública o de índole privada actualmente.

¿Cuál es la historia del Monte de Piedad y cómo surgió?

El Nacional Monte de Piedad es una de las instituciones financieras y asistenciales más antiguas de América. Su origen se remonta al 25 de febrero de 1775, cuando el empresario y filántropo Pedro Romero de Terreros fundó el entonces llamado “Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas” con el objetivo de otorgar préstamos prendarios a personas de escasos recursos y evitar que recurrieran a prestamistas con intereses elevados.

La institución comenzó operaciones durante el Virreinato de la Nueva España y, tras la Independencia de México en 1821, adoptó el nombre de Nacional Monte de Piedad. De acuerdo con la propia institución, su misión histórica ha sido “ayudar a quien lo necesite” mediante el préstamo prendario y la inversión social.

¿El Nacional Monte de Piedad es empresa pública o privada?

Actualmente, el Nacional Monte de Piedad no es una empresa pública ni una compañía privada con fines lucrativos. Jurídicamente opera como una Institución de Asistencia Privada (IAP), figura regulada por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México.

La propia organización señala que desde 1922 cuenta con personalidad jurídica y carácter de IAP., mientras que en 1990 la Junta de Asistencia Privada reconoció formalmente esa naturaleza asistencial. Esto significa que sus excedentes no se reparten entre accionistas, sino que se destinan a programas sociales, organizaciones civiles y actividades de asistencia.

Las Instituciones de Asistencia Privada existen en México como una figura legal creada para permitir que personas particulares destinen parte de su patrimonio a actividades de beneficencia y asistencia social sin fines de lucro, pero bajo vigilancia del Estado.

Su objetivo principal es atender necesidades sociales como salud, educación, alimentación, apoyo a personas vulnerables o asistencia comunitaria utilizando recursos privados y garantizando que esos bienes se usen exclusivamente para los fines establecidos por sus fundadores. La propia legislación mexicana define a las IAP como entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio que realizan actos de asistencia social “sin propósito de lucro” y sin designar individualmente a sus beneficiarios.

¿Desde cuándo tiene sindicado el Nacional Monte de Piedad y cuál es su postura en el paro actual?

En materia laboral, el Monte de Piedad mantiene una organización sindical desde mediados del siglo XX. Según documentos históricos de la propia institución publicados en sus reportes anuales, las primeras negociaciones colectivas con trabajadores ocurrieron en 1938 y posteriormente, en 1955, se constituyó formalmente el sindicato y se firmó el primer Contrato Colectivo de Trabajo.

Décadas más tarde, en 2010, el gremio adoptó el nombre de “Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y Empresas de Préstamo Prendario”.

La relación entre el sindicato y el patronato atraviesa actualmente uno de sus conflictos más largos. La huelga vigente estalló el 1 de octubre de 2025 y provocó el cierre temporal de más de 300 sucursales en el país. El sindicato acusa presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y exige el respeto a plazas laborales y prestaciones, mientras que la administración sostiene que ha cumplido con los acuerdos laborales firmados en 2024 y que las acusaciones carecen de fundamento.

La postura oficial actual del Nacional Monte de Piedad ha sido insistir en el diálogo y en la búsqueda de una solución negociada. En comunicados recientes publicados por la institución, el patronato afirmó que la huelga “ha pasado de ser un conflicto laboral a una preocupación real” que afecta tanto a trabajadores como a millones de clientes.

Además, señaló que ha presentado diversas propuestas de solución y que busca preservar la fuente de empleo y reanudar operaciones cuanto antes. También informó que autoridades judiciales concedieron un amparo a favor de la institución y declararon inexistente la huelga en febrero de 2026, aunque el conflicto continúa debido a recursos legales promovidos por la representación sindical.