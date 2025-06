Bullying por Apariencia, Violencia Silenciosa que deja Cicatrices desde el aula: FEM

Violencia escolar es agravada por la ausencia parental, agotamiento docente, indiferencia y normalización de violencia en la vida diaria de los estudiantes — La convivencia escolar en México vive una crisis de violencia sin precedentes porque los estudiantes crecen con la ausencia de los Padres de Familia, y el cansancio de los Maestros, alertó Reyna Monjaraz, directora de la Fundación en Movimiento (FEM).

Otras conductas que agravan la situación es la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la normalización de la violencia en la vida cotidiana de los alumnos en las escuelas.

Añadió que ante esto, urge cambiar el rumbo; “necesitamos replantear cómo educamos desde casa y cómo acompañamos a nuestros docentes para construir juntos un frente común que proteja a niñas, niños y adolescentes”.

Violencia Silenciosa Grita en el Aula

Primer Censo sobre Bullying por Apariencia Física en México 1 de cada 4 estudiantes de educación media superior en México, sufre bullying diariamente en su escuela. (Gerardo González Acosta)

Reyna Monjaraz presentó el primer Censo sobre Bullying por Apariencia Física en México, una investigación que evidencia la realidad persistente en el sistema educativo nacional ahora también con acoso por características físicas.

En el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, dijo que esta violencia ocurre a diario en las escuelas de México, “y lo hace frente a todos, dentro de los salones de clase”.

De acuerdo con los resultados de la Fundación en Movimiento, el 60.9 por ciento de los casos suceden dentro del aula, mientras el 28.6 por ciento de los adolescentes encuestados ha sufrido este tipo de violencia.

“El dato más alarmante es que el 21.6 por ciento ha dejado de asistir a clases como consecuencia directa”.

El censo muestra testimonios de los apelativos orales que acompañan al acoso; “me dicen gorda; me critican por no tener ropa de marca” o “pinche bisexual de mierda”, entre otras.

Monjaraz expresó que el censo deja claro que el acoso escolar por apariencia física es una forma profunda de exclusión social, atravesada por factores de género, clase y orientación sexual.

Ausencia Institucional Frente a la Violencia

Estudiantes necesitan de Papá y Mamá La Familia sigue siendo el primer lugar seguro para los estudiantes que padecen acoso escolar, es necesario cuidarla y fortalecerla. (Gerardo González Acosta)

Ante expertos y autoridades educativas, explicó que pese la magnitud del problema, solo el 15.6 por ciento de los estudiantes que sufrieron acoso por su apariencia recibió algún tipo de apoyo por parte de su escuela.

“El acompañamiento institucional, en la mayoría de los casos, sigue siendo nulo o insuficiente; la violencia por apariencia se manifiesta en burlas, apodos, rechazo, aislamiento y humillaciones que erosionan la autoestima del estudiante”, dijo.

Detalló que más que palabras hirientes, son heridas emocionales que se convierten en ansiedad, depresión o abandono escolar.

El fenómeno, lejos de ser una anécdota ocasional, forma parte de una estructura de violencia normalizada que afecta gravemente la salud mental de miles de jóvenes, manifestó la Maestra Monjaraz.

Estudiantes Creen que Maestros Desamparan

Por su parte, Patricia Ganem, directora general de Grupo Loga, resaltó la urgente necesidad de abordar el acoso escolar mediante una comprensión profunda y acciones estratégicas.

Maestros necesitan apoyo y comprensión Los Maestros padecen una sobrecarga laboral y de responsabilidad, se les exige educar, ser doctores contra obesidad, alentadores del deporte, y detectores de Bullying. (Gerardo Gonza)

La Doctora en Evaluación Educativa y experta conferencista Nacional e Internacional, resaltó la importancia de diagnósticos educativos precisos, como la encuesta que reveló que casi el 29 por ciento de los estudiantes, 1 de cada 4, ha sufrido acoso, a menudo ligado a la apariencia física.

También subrayó la relevancia de evaluaciones continuas para fortalecer el apoyo escolar, porque “muchos estudiantes no ven a los docentes como una fuente de ayuda”.

Ganem planteó la urgencia de capacitar a los Maestros, en habilidades socioemocionales y resolución de conflictos, porque ahora también se les pide a ellos diagnosticar y actuar frente a esta violencia.

También propuso implementar políticas educativas basadas en evidencia y estrategias pedagógicas innovadoras para fomentar entornos de paz y respeto en las escuelas.

“Fuertes Desde la Raíz”, Voz y Datos del Aula

Reyna Monjaraz explicó que el proyecto que permitió la elaboración del censo, “Fuertes desde la Raíz”, fue desarrollado entre octubre de 2023 y diciembre de 2024 por Fundación en Movimiento, con el apoyo de las empresas Procter & Gamble, Soriana Fundación y Seguritech.

Reveló que la iniciativa incluyó talleres virtuales y presenciales en 298 escuelas de secundaria y bachillerato, en ocho estados del país.

“Más de 45 mil estudiantes participaron a través de un cuestionario confidencial que exploró temas como autoestima, habilidades socioemocionales y entorno escolar”, detalló.

Señaló que gracias a este esfuerzo conjunto, hoy se tienen cifras concretas, voces claras y, sobre todo, “evidencia suficiente para exigir políticas públicas efectivas que erradiquen esta forma de violencia”.

Un método para prevenir y transformar

El método permite enfrentar al Bullying Con la suma de esfuerzos es construido el método para intervenir ante el Bullying escolar en México. (Gerardo González Acosta)

Ante los resultados del censo, Fundación en Movimiento presentó una versión actualizada del Método FEM, una estrategia integral alineada con los nuevos lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2025.

Indicó que este modelo contempla la capacitación docente para detectar señales de acoso, talleres socioemocionales para estudiantes y Padres de Familia, así como la implementación de “Círculos de Paz”, espacios de diálogo estructurado para promover el respeto y la empatía.

Antes de aplicar estos programas, el 35.7 por ciento de los Maestros dijo sentirse inseguro para intervenir en casos de acoso; tras las capacitaciones, el 57.9 por ciento dijo contar con herramientas efectivas para actuar de inmediato.

Confianza, Empatía y Cultura de Paz

La directora de Fundación en Movimiento afirmó que estos cambios en el cuerpo docente son fundamentales para recuperar la confianza de las familias y construir escuelas que prioricen el bienestar emocional.

“Cuando una escuela actúa ante el bullying, protege a un estudiante y envía un mensaje claro a toda la comunidad de que la dignidad no se negocia”, manifestó.

Reafirmó el compromiso de la Fundación para crear ambientes seguros y libres de violencia, donde todos los estudiantes puedan desarrollarse sin miedo al rechazo.

Empresas Impulsan Cambio

Fundación en Movimiento también agradeció a las empresas aliadas por “sumarse con convicción y coherencia a una causa urgente, Procter & Gamble, Soriana Fundación y Seguritech”.

Monjaraz señaló que la suma de esfuerzos entre sociedad civil, iniciativa privada y comunidad educativa demuestra que sí es posible transformar entornos escolares violentos en espacios de respeto y empatía.

Informó que en 2024, el Método FEM impactó a más de 37 mil estudiantes en todo el país.

“Sin embargo, queda claro que aún queda mucho por hacer para que ningún niño o joven sienta vergüenza de su cuerpo, su origen o su forma de ser”, expresó.

Llamada a la Acción Nacional

Finalmente manifestó un llamado firme a las autoridades educativas, Maestros y Padres de Familia, porque “el bullying por apariencia física no puede seguir siendo invisible”.

Dijo que es momento de transformar el aula en un espacio donde la salud mental sea protegida, los niños sean desaerrollados, y la dignidad de cada estudiante, defendida sin excusas.

El censo marca un parteaguas en la forma de abordar el acoso escolar; ya no hay pretextos, “las escuelas tienen la responsabilidad de ser parte activa de la solución”, culminó.

