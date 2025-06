“En 33 casillas en 9 estados se registró un solo voto”: Ongs; van por nulidad de elección judicial

Organizaciones de la sociedad civil informan sobre las conclusiones de la elección judicial,. En la imagen Emilio Alvarez Icaza y Guadalupe Aciosta Naranjo

Organizaciones ciudadanas emanadas de la Marea Rosa entre ellos el Frente Cívico, México Unido contra la Delincuencia, Somos Mx, entre otras, interpondrán una serie de recursos jurídicos incluso a nivel internacional, para buscar la nulidad de las elecciones judiciales del pasado 1 de junio donde acusaron una serie de acciones fraudulentas sobre todo el voto inducido a través de los llamados “acordeones del Bienestar” con lo que se configuró la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Los nombres de los que ganaron para ministros de la Corte …¡ 0h sorpresa ¡son los mismos que estaban en los acordeones del bienestar. Esto demuestra que hay un fraude”, acusó el ex senador, Emilio Alvarez Icaza

El ex ombudsman capitalino explicó que el alto grado de abstencionismo de casi el 90 % en la elección judicial debe ser causa justificada para anular esto comicios carentes de legitimidad pues además el 23% de los votos fueron nulos o no utilizados.

Dijo que el desinterés y desconfianza de la ciudadanía fue tal que hubo 33 casillas en 9 estados donde se registró un solo voto, mientras que en otras 188 casillas se registraron menos de 10 votos.

“¡ Ni el presidente de la casilla o los que estaban presentes les interesó votar!”, ironizó

En su oportunidad, el vocero del Frente Cívico, Guadalupe Acosta Naranjo consideró que si hay elementos para anular la elección judicial por fraude pues el 100 % de los nombres que contenían los acordeones del bienestar son los que “curiosamente” resultaron ganadores en los comicios para integrar la Corte.

“El acordeón era el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se hubieran ahorrado la elección” , ironizó

Asimismo llamó a la sociedad mexicana a quitarse el duelo de las elecciones del 2024 y pasar a la ofensiva pues no es opción dejar de luchar y dejar el desánimo o la desesperanza se instale como factor a favor del gobierno morenista.

Al presentar el balance y conclusiones de la elección judicial del pasado domingo, “Somos Mx” informó que una vez que se termine y presente el cómputo final de estos comicios, procederán a interponer los recursos ante las autoridades electorales aunque recalcaron que no son ingenuos, pues saben que el Tribunal Electoral está cooptado por Morena , por lo cual también acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Vamos a acudir, por supuesto, al INE, al Tribunal Electoral y a todas las instancias nacionales para luego llegar a las internacionales.” , advirtieron

“Casillas vacías, urnas solitarias y miles de votos nulos o en blanco expresaron una verdad incómoda: la justicia no se vota cuando la boleta está escrita por el poder”, establecieron

Por ello, , Somos MX y las organizaciones que integran la Brigada Antimapaches anunciaron el inicio de una campaña nacional en tres frentes —jurídico, político y social— orientada a recuperar el Poder Judicial, revertir su captura e iniciar el proceso para anular esta elección viciada.

El primer paso será jurídico: impugnar con fundamento en las múltiples irregularidades documentadas, entre ellas la distribución masiva de “Acordeones del Bienestar”, el uso fraudulento de más de 300 mil operadores electorales disfrazados de observadores, la coacción y el acarreo de votantes, la presencia de “casas amigas” con pagos en efectivo y, sobre todo, el colapso de participación ciudadana en cientos de casillas.

El segundo paso será político: exhibir ante el país y la comunidad internacional que este proceso no representa la voluntad popular, sino un intento deliberado del régimen por controlar a los jueces.

El tercer paso será social y ciudadano: convocar a movilizaciones, construir presión pública sostenida y abrir canales para la exigencia colectiva.

“Si nosotros dobláramos las manos y ni siquiera interpusiéramos los recursos jurídicos; si no hiciéramos las campañas mediáticas que tenemos que hacer, tanto en México como en el extranjero, en la comunidad internacional, y si no convocamos a la ciudadanía para movilizarse, para exigir con su fuerza y su presencia en las calles, entonces estaríamos haciendo exactamente lo que quiere el sistema político que hagamos… Y eso no es así,” sentenció Acosta Naranjo