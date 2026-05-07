Segob retoma diálogo con colectivos y familias buscadoras de la zona centro del país

Rosa Icela Rodríguez, mesa de diálogo La Secretaría de Gobernación sostuvo una nueva reunión con madres buscadoras de distintos estados para revisar avances en materia de desapariciones.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) continuó las mesas de diálogo con familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda de la zona centro del país, como parte de los trabajos que el Gobierno federal mantiene en materia de atención y localización de personas.

La reunión fue encabezada por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, quien aseguró que la búsqueda de personas desaparecidas sigue siendo una prioridad nacional para la administración federal.

Durante el encuentro participaron madres, padres buscadores y representantes de colectivos provenientes de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

La funcionaria explicó que estas reuniones buscan mantener un espacio permanente de escucha y trabajo conjunto con las familias, además de mejorar la coordinación entre instituciones encargadas de atender casos de desaparición.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que el Gobierno federal tiene el compromiso de fortalecer las acciones de búsqueda, los procesos de identificación humana y la atención directa a familiares de víctimas.

“Nos toca seguir fortaleciendo la actuación de las instituciones y también corregir cuando sea necesario”, expresó la secretaria durante la reunión.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, detalló que estos encuentros dan continuidad a las mesas de trabajo realizadas desde abril, mayo y junio de 2025.

Explicó que, a partir de esos diálogos, se avanzó junto con familiares y colectivos en propuestas relacionadas con la Ley General en materia de desaparición, la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda y mecanismos de atención más cercanos.

También señaló que en las mesas participan autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda, fiscalías, comisiones locales y representantes de la Fiscalía General de la República para revisar expedientes y dar seguimiento a carpetas de investigación.

El funcionario indicó que el objetivo es informar avances, revisar pendientes y escuchar observaciones y propuestas de las familias buscadoras.