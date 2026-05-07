INP invita a curso de nutrición pediátrica con sesiones virtuales y gratuitas

INP curso gratuito El Instituto Nacional de Pediatría, invita a cursos en línea gratuitos para tener mayor conocimiento de brindar una adecuada alimentación desde los primeros años, lo cual permitirá contribuir a la prevención de enfermedades como diabetes, padecimientos cardiovasculares e incluso cáncer (Angela Delgado Alsea)

La nutrióloga clínica adscrita al Servicio de Gastroenterología y Nutrición del INP, Beatriz Adriana Pinzón Navarro aseveró que “si somos alimentados adecuadamente desde los primeros años, podemos contribuir a la prevención de enfermedades no transmisibles como diabetes, padecimientos cardiovasculares e incluso cáncer”, señaló.

En México, dijo, cerca del 80% de las muertes están relacionadas con enfermedades no transmisibles, muchas de ellas vinculadas con hábitos alimentarios inadecuados.

Reiteró que la atención nutricional durante la infancia, especialmente en los primeros mil días de vida, es determinante para prevenir enfermedades crónicas en la edad adulta y asegurar un crecimiento óptimo.

Además de una adecuada alimentación, subrayó, es importante la evaluación del estado nutricional, soporte especializado en caso de que se requiera y educación alimentaria por personal capacitado.

Señales de alerta: talla baja o bajo peso

Indicó que una de las principales señales de alerta en pacientes pediátricos es dejar de crecer, “un niño puede dejar de ganar peso y posteriormente dejar de crecer en estatura. Cuando detectamos talla baja, muchas veces ya es un problema avanzado”, además, agregó, como frecuentes infecciones respiratorias o gastrointestinales, que también puede afectar el estado nutricional, ya que el organismo prioriza la recuperación sobre el crecimiento.

Curso nutricional, gratuito en línea

Ante ello, el Instituto Nacional de Pediatría (INP) prioriza la capacitación continua en temas como la nutrición de las infancias y en ese sentido, lleva a cabo el Segundo Curso de Nutrición Pediátrica en la Práctica Clínica, el cual es virtual y gratuito.

Este curso se realiza de 8:00 a 10:00 horas. Las próximas sesiones, que no tienen costo, son el 26 mayo, 30 junio, 28 julio, 25 agosto, 29 septiembre, 27 octubre, 24 noviembre y 27 diciembre.

Las personas interesadas pueden tener mayor información en la Unidad de Posgrados del instituto, al 5510845505, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 13:00 horas, o en la página pediatria.gob.mx.

Pinzón Navarro, señaló que a lo largo del año se imparten diversos cursos virtuales y presenciales sobre nutrición infantil, dirigidos a nutriólogos, médicos generales, enfermería, pediatras y público en general.

Recomendación de buenos hábitos alimentarios

En cuanto a los hábitos alimentarios, resaltó que el orden en el consumo de alimentos puede influir en la respuesta metabólica. “Iniciar con verduras, después proteína y cereales, y dejar al final la fruta, mejora la respuesta de la insulina y favorece hábitos saludables desde la infancia”, dijo.

Recomendó incorporar grasas saludables en la dieta infantil, como aceite de oliva, oleaginosas y aguacate para favorecer el crecimiento y limitar el consumo de alimentos ultraprocesados que afectan la calidad de la dieta y la salud intestinal. Durante la adolescencia, comentó que los principales desafíos incluyen la baja calidad de la dieta, el sedentarismo y conductas alimentarias de riesgo, “es una etapa clave para desarrollar masa muscular y densidad ósea, lo cual será un factor protector en la vida adulta”.

La especialista llamó a la población en general a recuperar patrones de alimentación tradicionales y buscar orientación profesional, ya que, sugirió: “la dieta de la milpa es una de las mejores que tenemos. Es importante retomar el consumo de alimentos naturales y reducir los ultraprocesados”.