Cierran filas senadores y diputados de la alianza en defensa de la soberanía tras reunión con Sheinbaum

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier al salir de la reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional

Enmedio de la crisis que se registra en la relación con Estados Unidos acentuada por las acusaciones por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con diputados y senadores de Morena, PT y PVEM, quienes cerraron filas con la mandataria ante esta situación que ha generado gran polémica.

En la reunión en Palacio Nacional a la que acudieron personajes polémicos como Adán Augusto López, uno de los temas ineludibles fue el caso Sinaloa y sus implicaciones por lo que se acordó mantener la unidad y la defensa de la soberanía como escudo ante lo que consideran una embestida del gobierno de Estados Unidos.

Uno de los tenas torales de la reunión fue fortalecer la unidad del movimiento para enfrentar la presión que se prevé incremente por parte del gobierno del presidente Trump sin que ello implique defender nombres aunque si la soberanía del país.

“Tenemos que estar unidos en lo que nos dio fuerza, que es la defensa de la soberanía, la justicia social, la democracia, la libertad y la igualdad entre los mexicanos, y eso se logra si estamos unidos, eso se logra si nos mantenemos leales a nuestros principios”, aseveró el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier al salir del encuentro con la mandataria

¿Y si hay unidad?, se le cuestionó

--Estamos más unidos, comentó

¿Se tocó el tema de una posible defensa del senador Enrique Inzunza?

--Por encima de las aspiraciones personales están los principios y la unidad en el movimiento, atajó

Mier insistió en que la agenda de esta reunión fue “para confirmar que el pueblo de México nos dio su confianza para gobernar y que no admite titubeos ni que podamos zigzaguear”.

El líder senatorial agregó que otra de las directrices que se abordó fue informar al pueblo de lo que pasa e intensificar el mensaje en territorio.

Según Mier el tema Sinaloa así como el retiro de las visas a funcionarios morenistas no se abordó en la reunión con Sheinbaum pero recalcó que están en la tesitura de la inocencia de sus compañeros ante los cargos que les imputa Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, en especifico el cartel de Sinaloa.

“No, no, no. Ya lo dijimos, ya lo dije yo ayer y lo vuelvo a repetir, hay inocencia, pero vamos a defender primero la soberanía, la integridad y la dignidad del pueblo de México”, insistió

--¿Qué mensaje les dio la presidenta?

--Tenemos que estar unidos en lo que nos dio fuerza, que es la defensa de la soberanía, la justicia social, la democracia, la libertad y la igualdad entre los mexicanos, y eso se logra si estamos unidos, eso se logra si nos mantenemos leales a nuestros principios.

Paralelo a ello, los senadores no descartaron la posibilidad de aplazar la elección del poder judicial prevista para el 2027 para lo cual se espera un periodo extraordinario.

Mier reconoció que es una posibilidad pues hay varias voces que así lo piden al admitir que se requiere solucionar varios problemas que presenta ese proceso

Sin embargo aseveró que el tema no se tocó en la reunión.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo también confirmó que el tema Sinaloa y las amenazas de Trump de venir a territorio nacional por más imputados en caso de que el gobierno mexicano no actué no se abordó en esta reunión.

“De lo que se habló es de seguir trabajando de manera coordinada, de manera muy fuerte y que tenemos que seguir construyendo esta transformación y en este sentido todas las cuestiones importantes que ha habido en torno al reforzamiento de la misma seguridad, que son resultado de este apoyo que se tiene y resultado finalmente de los cambios constitucionales que se hicieron para una mejor coordinación en todos los sentidos”, aseveró