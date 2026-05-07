Pensión IMSS 2026: jubilados podrían recibir aumento de hasta 15% en junio si cumplen este requisito

Cada depósito de la Pensión IMSS 2026 es una ayuda indiscutible para el sustento de miles de familias; sin embargo, junio podría traer una sorpresa financiera para algunos pensionados inscritos bajo la Ley 73.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contempla un esquema llamado Asignaciones Familiares, un mecanismo que permite aumentar el monto mensual de la pensión dependiendo de las personas que dependan económicamente del jubilado.

Aunque mucha gente cree que el pago de la pensión queda “congelado” tras retirarse, la realidad es que existen beneficios adicionales que pueden elevar el ingreso mensual hasta en un 15%.

La medida ha vuelto a tomar fuerza luego de que se confirmara que el apoyo seguirá vigente para quienes cumplan con los requisitos establecidos por el IMSS.

¿Quiénes pueden recibir el aumento en la Pensión IMSS?

El beneficio aplica exclusivamente para pensionados bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS, específicamente quienes se jubilaron por:

Cesantía en Edad Avanzada

En estos casos, el aumento depende de la situación familiar del pensionado y del número de personas que dependan económicamente de él.

Los incrementos quedan distribuidos de la siguiente manera:

15% extra por esposa o concubina

por esposa o concubina 10% adicional por cada hijo menor de 16 años

por cada hijo menor de 16 años 10% extra para hijos de entre 16 y 25 años que continúen estudiando

para hijos de entre 16 y 25 años que continúen estudiando 10% adicional para hijos con discapacidad o enfermedad crónica que les impida mantenerse por sí mismos

para hijos con discapacidad o enfermedad crónica que les impida mantenerse por sí mismos 10% extra por cada padre dependiente económico del jubilado

El requisito para obtener el aumento

El requisito más importante es demostrar que existe dependencia económica real entre el pensionado y sus familiares.

Para hacerlo, el IMSS solicita documentos oficiales que comprueben el vínculo familiar y la dependencia económica. Entre ellos pueden encontrarse:

Actas de nacimiento

Acta de matrimonio

Constancias escolares

Dictámenes médicos

Identificaciones oficiales

La documentación debe presentarse ante el Instituto para que el aumento sea autorizado e integrado al pago mensual.

En otras palabras, no se trata de un bono automático ni universal. El incremento depende totalmente de que el jubilado realice el trámite y cumpla con los criterios establecidos por el Seguro Social.

Ley 73 y Ley 97: la diferencia real

Uno de los puntos que más confusión genera entre pensionados es la diferencia entre la Ley 73 y la Ley 97 del IMSS.

La Ley 73 corresponde a trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Este régimen ofrece beneficios más amplios relacionados con el cálculo de la pensión y permite acceder a esquemas como las Asignaciones Familiares.

En cambio, quienes pertenecen a la Ley 97 cotizan bajo el sistema de AFORE y cuentas individuales, por lo que las reglas son distintas.

¿Cuándo se vería reflejado el aumento?

De acuerdo con la información difundida sobre el esquema del IMSS, el incremento podría reflejarse desde junio de 2026 para quienes ya tengan validado el trámite y cuenten con la documentación aprobada.

Por ello, especialistas recomiendan revisar cuanto antes la situación del pensionado y verificar si el beneficio ya se encuentra registrado ante el Instituto.