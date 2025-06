Profeco suspende inmobiliarias en Chihuahua por irregularidades

Suspensión de actividades

Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en las oficinas de Durán y Asociados Urbanización y Desarrollo de Proyectos, y Quinven Desarrollos Inmobiliarios, debido a que no contaban con los contratos de compraventa de terrenos debidamente registrados ante esta dependencia.

Las acciones se realizaron luego de que ciudadanos afectados presentaran denuncias en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) de la Zona General Felipe Ángeles, en Chihuahua.

Como parte de la verificación, la Profeco comprobó que ambos proveedores incumplían con la NOM-247-SE-2021, que regula los requisitos mínimos que deben cumplir los acuerdos relacionados con la venta de casas y terrenos.

En el caso particular de Durán y Asociados, además de no tener todos sus contratos registrados, los que sí utilizan pero que no cumplen con los requisitos básicos que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) ni con los lineamientos de la norma oficial.

Debido a estas omisiones, las actividades comerciales de ambas empresas quedan suspendidas hasta que regularicen sus documentos o concluya el procedimiento administrativo iniciado por la Profeco.

La dependencia recordó que toda empresa dedicada a la venta de terrenos o viviendas debe tener su contrato registrado ante la Procuraduría. Los consumidores pueden verificarlo en el portal oficial rpca.profeco.gob.mx.

También se recomienda leer cuidadosamente los contratos asegurarse de que contengan todo lo que se prometió verbalmente y que el terreno o vivienda cuente con los permisos legales necesarios para venderse. Esto incluye licencias de construcción, uso de suelo y demás trámites urbanísticos.

Para evitar fraudes o abusos, la Profeco sugiere revisar el comportamiento de cualquier empresa en el Buró Comercial (burocomercial.profeco.gob.mx), donde se puede consultar si tiene quejas previas.