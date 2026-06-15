Van Morena, PVEM y PT en alianza en 16 de 17 gubernaturas para el 2027; SLP “encorchetado”

Alianza oficialista se mantiene para 2027

A poco más de dos meses de que arranque el proceso electoral, Morena, PVEM y PT concretaron su alianza en 16 de las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027 y solo San Luis Potosí se encuentra “encorchetado” pues el candado estatutario sobre nepotismo del partido guinda impide apoyar una candidatura donde un familiar suceda a otro familiar como es el caso del gobernador Ricardo Gallardo y su esposa la senadora, Ruth González Silva quien se perfila como abanderada del PVEM a esa gubernatura.

El PVEM había amagado en varias ocasiones con la posibilidad de contender solo en varias entidades como Nayarit, Baja California, Sinaloa e incluso Quintana Roo ante los desacuerdos con la anterior dirigencia de Morena encabezada entonces por Luisa María Alcalde.

Sin embargo, después de intensas negociaciones encabezadas por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento, Citlalli Hernández Mora y las dirigencias nacionales del PT y PVEM, se confirmó que se mantiene esta alianza para las gubernaturas en juego del próximo año.

Así lo confirmó la senador del PVEM, a Jasmin Bugarin, quien también anunció que solicitó licencia para buscar la candidatura al Gobierno de Nayarit por la coalición Sigamos Haciendo Historia.

“He solicitado licencia para separarme del cargo de senadora de la República. Esta decisión marca el inicio de una nueva etapa de servicio, un nuevo capitulo en el que seguiré entregando mi esfuerzo, mi experiencia y corazón a las causas de nuestra gente”, explicó

Ante un grupo de militantes reunidos en la capital nayarita, la senadora reveló que la dirigencia nacional del PVEM, les confirmó que la alianza operará en 16 de los 17 estados, y solo se dejó pendiente el caso de San Luis Potosí.

Detalló que durante una reunión con la dirigencia nacional, de su partido, se les informó sobre las reglas que habrán de seguirse para quienes aspiran a participar en este proceso dentro de la coalición que integran Morena, Verde y el PT.

La dirigencia nacional del PVEM reiteró su respaldo total a Bugarín, quien se convirtió en la primera senadora de este instituto político en solicitar licencia para separarse de su cargo en el Senado de la República, con el objetivo de emprender una nueva etapa de trabajo político en Nayarit.

“Bugarín cuenta con el respaldo de la militancia, liderazgos y estructuras de este instituto político, que reconocen en ella a una mujer preparada para asumir los retos que vienen”, estableció

Para el Verde, esta nueva etapa representa una oportunidad para fortalecer el proyecto verde en Nayarit con una visión de unidad, responsabilidad y servicio público.