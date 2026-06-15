Fecha límite de registro de la línea celular: los riesgos de no cumplir con la medida obligatoria Conoce qué puede pasar si no registras tu línea celular y cuál es la fecha límite para hacerlo (Imagen hecha con IA)

Se acerca la fecha límite para realizar el registro de la línea celular, por lo que algunos usuarios han comenzado a preguntarse qué puede pasar si no realizan este trámite.

El registro de la línea celular consiste en vincular tu número telefónico con tu CURP y, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), esta medida tiene como objetivo identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual vía telefónica.

¿Cuál es la fecha límite para el registro de línea telefónica?

A partir del 9 de enero de este 2026, comenzó a ser obligatorio para todos los usuarios de líneas celulares vincular su número a su CURP; y de acuerdo con lo establecido por las autoridades, la fecha límite para realizar el registro de línea telefónica es este 30 de junio.

¿Si no registro mi línea puedo seguir usando WhatsApp?: Riesgos de no vincular el número celular con el CURP

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha dado a conocer que, en caso de que no realices el registro de líneas telefónicas antes del 30 de junio, estas quedarán canceladas a partir del 1 de julio.

Según lo señalado por la CRT, al quedar cancelada la línea celular, ya no podrás acceder a servicios que estaban ligados a tu número, como recibir códigos de verificación.

No obstante, en el caso de WhatsApp, aún podrás continuar usándolo para recibir y enviar mensajes, siempre que estés conectado a una red WiFi, a no ser que la línea sea dada a otro usuario después de ser cancelada o que te solicite algún paso de verificación a través de SMS.

Sin embargo, si después del 1 de julio tu línea fue suspendida, aún puedes recuperarla realizando el registro de tu número telefónico con tu CURP para que este no se pierda.

¿Cómo registrar mi número de celular?

Para realizar el registro de tu número celular, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página de tu proveedor de servicio telefónico, y en el apartado de registro de línea telefónica te solicitarán:

Ingresar tu número celular.

Tomar una foto de tu credencial vigente por ambos lados para verificar el documento.

Validar tu identidad usando la cámara del celular.

Siguiendo esos pasos, tu línea celular habrá quedado vinculada con tu CURP. En caso de que no encuentres en la página de tu proveedor el apartado para registrar la línea, puedes ingresar al portal de la CRT, donde encontrarás todas las compañías celulares y sus páginas para redireccionarte de manera más sencilla.