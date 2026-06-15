¿Quién es Manuel Jesús Zavala? El elegido para sustituir a Andrés Manuel López Beltrán en Morena (Página oficial del partido Morena)

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informó en un comunicado la designación de Manuel Jesús Zavala Salazar como secretario de Organización, en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán, tras el anuncio de su renuncia a finales del mes de mayo.

Andrés Manuel López dejó su cargo en el partido para buscar una candidatura en la VI del Distrito Electoral del estado de Tabasco.

Aunque el movimiento morenista no detalló los motivos de estos ajustes, reforzarán la estructura a través del territorio mexicano de cara al próximo proceso electoral en 2027.

¿Quién es Manuel Jesús Zavala Salazar?

Antes de asumir su cargo actual, el abogado Jesús Zavala, originario de Campeche se desempeño como Delegado Regional de los Programas para el Bienestar en Campeche y formó parte del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la entidad.

También se desempeñó como Delegado político en Yucatán durante el 2024. Antes de entrar en funciones en su actual nombramiento fue secretario de Movimientos Sociales de Morena, un área clave en la afiliación de militantes, las movilizaciones territoriales, la coordinación de la estrategia electoral.

La Secretaría de Organización, que ahora encabezará Zavala, preside las estrategias electorales, así como el resguardo del padrón nacional de afiliados y su credencialización. En el comunicado emitido en sus canales oficiales, se informó de los ajustes en la Comisión Nacional de Elecciones, área que define procesos en las candidaturas.

Morena anuncia más cambios al interior del partido

Asimismo, el partido guinda anunció la integración de Adriana Montiel Reyes, presidenta nacional de la institución, al delegado Manuel Zavala y al secretario de Finanzas Oscar del Cueto a la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento y expresó su profundo interés en la transformación y el fortalecimiento de su militancia rumbo a los próximos procesos.