Recrudece inseguridad del país crisis por gusano barrenador

Restricciones en cruce fronterizo a estadounidenses a territorio mexicano por miedo a la violencia, frena inspecciones en puertos de exportación de ganado (Archivo)

La creciente inseguridad en México se ha convertido en un obstáculo adicional en la reapertura de la frontera estadounidense al ganado mexicano…

La alerta a funcionarios gringos de cruzar a nuestro país por temor a la violencia ha cancelado la inspección a estaciones nacionales de exportación y demás protocolos implementados por los productores en materia sanitaria.

El problema se ha acentuado en Tamaulipas (gobernado por el cuestionado morenista Américo Villarreal), el cual se había mantenido en los últimos años como el tercer estado más importante en envío de cabezas de ganado hacia la Unión Americana. En el ciclo septiembre de 2023 a agosto de 2024, los ganaderos tamaulipecos exportaron más de 60 mil becerros.

También ha golpeado a Coahuila, quinto mejor exportador.

CIERRE. Tras la aparición del primer caso de gusano barrenador en el país, el 23 de noviembre de 2024, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) selló su frontera, lo cual originó el cierre de los nueve puertos mexicanos de salida.

USDA obligó a los ganaderos nacionales a reforzar las medidas de sanidad y a realizar inversiones millonarias para reestructurar sus instalaciones. Seis de las estaciones fueron adecuadas a las exigencias estadounidenses, pero sólo cuatro fueron reabiertas en enero de este año: 2 en Chihuahua y 2 en Sonora. Pese al desembolso, se decidió mantener congelada la de Piedras Negras, en Coahuila, estado que ha permanecido con la etiqueta de “riesgo” desde hace más de 15 años, aunque sus índices delictivos se han controlado.

El problema de inspecciones estadounidenses se ha acentuado en Tamaulipas y Coahuila (Archivo)

El impacto de la criminalidad es mayor en territorio tamaulipeco. Los ganaderos locales optaron por no inyectar recursos en los puertos de Laredo y Reynosa, ante la rotunda negativa de los inspectores de USDA por visitar el estado.

“Las estaciones de Tamaulipas están metidas en el territorio, no están pegadas a la línea divisoria con Estados Unidos, como en otras entidades; los inspectores gringos debían revisar el ganado en la parte mexicana, en Tamaulipas y Coahuila, lo que es Reynosa, Laredo, Piedras Negras y Acuña, pero no podían”, detalló a Crónica José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas.

Al menos desde 2010 Tamaulipas se ha mantenido en alerta roja en las alertas de viaje emitidas por el gobierno estadounidense; en la actualización anual publicada en septiembre de 2024 pidió a sus ciudadanos y funcionarios no viajar al estado, por motivos de seguridad y la presencia de grupos del crimen organizado. “Delitos violentos como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo, están generalizados ahí”.

Productores de Tamaulipas debieron enviar su ganado por la estación de Ojinaga, Chihuahua, lo cual incrementó los costos logísticos y operativos. (Archivo)

A principios de 2025, el consulado estadounidense en Matamoros reiteró el nivel 4 de peligrosidad, el máximo en su escalafón, el cual implicó, además de la prohibición de viaje, un incremento de la presencia de personal de seguridad en los puentes de conexión con la frontera tamaulipeca.

“La inseguridad ha afectado el trabajo, es un golpe. A partir de 2010 los inspectores ya no vinieron a la parte mexicana a revisar y las cosas no han cambiado”, señaló Guerrero.

-¿Hay alguna esperanza de que el panorama de seguridad mejore en el estado y las alertas terminen?

-Queremos pensar que se está trabajando en eso, debe hacerlo el área de seguridad pública del estado, no quisiéramos ser negativos.

COSTOS. Cuando en febrero de este año se reabrieron los cuatro puertos de exportación ya modernizados, tras más de dos meses de parálisis, los productores de Tamaulipas debieron enviar su ganado por la estación de Ojinaga, Chihuahua, lo cual incrementó los costos logísticos y operativos.

“Nuestro ganado se revisaba del lado estadounidense: si había algún problema, se nos regresaba. Las instalaciones de Laredo y Reynosa se usaban sólo para chequeos previos. Cuando viene lo del gusano, Estados Unidos dice: ´no nos vamos a arriesgar a revisar el ganado hasta acá´, y acabó con eso. Tuvimos que recurrir a Ojinaga, y así hasta el cierre del 11 de mayo, cuando se extendió lo del gusano”.

LUZ ROJA. Aunque continúan las negociaciones entre autoridades mexicanas y estadounidenses para la reapertura -de hecho, una comisión de USDA se encuentra en el sur del país para verificar medidas-, es improbable la “luz verde” a la estación de Piedras Negras y luce imposible en el caso de las dos de Tamaulipas.

Por el impacto delincuencial, los ganaderos del estado están ya en el análisis de alguna opción en otras entidades…

“Armamos un proyecto para construir una nueva estación pegada al recinto fiscal de la línea divisoria, pero sería a largo plazo. Mientras tanto, hay otro puerto en Colombia, una comunidad en Nuevo León, que no cuenta hoy con el estatus de exportación. Pero sus instalaciones están en excelentes condiciones y se ubican junto a un recinto fiscal. En el pasado sí iban ahí los inspectores, se podrían hacer algunas modificaciones, ojalá pudieran aprobarlas, sería una baraja importante para nosotros”.

“Si no se da lo de Colombia, también nos queda cerca Piedras Negras, pero hay que esperar si la abren. De lo contrario, Ojinaga, por donde estuvimos pasando en la reapertura de febrero a mayo, esperando que el precio del ganado nos dé para el gasto operativo. No vamos a quitar el dedo del renglón en el tema de sanidad, que los gringos tengan la seguridad de que no les vamos a mandar becerros con gusano”.

En este mes del segundo cierre, los productores se han enfocado al mercado interno.

“Por fortuna, los precios nacionales han estado buenos -aseguró Guerrero Gamboa- El incremento interno de consumo de carne, más los nichos de mercado que los engordadores han buscado en el extranjero, han evitado el descalabro total”.

-¿Cuál es el precio actual de la carne en México?

-Está sobre 100 pesos y, en algunos casos, hasta 115. Allá en Estados Unidos estaría a 140, 150, pero requieres alrededor de 30 pesos para ponerla allá. La diferencia no es alarmante.

Apenas en noviembre de 2024, una empresa de engorda de ganado ubicada en Tamaulipas, la cual compraba ganado del sur del país, fue cerrada.

“Significó una mala noticia para el empleo, porque 200 personas perdieron su trabajo, pero resultó una buena noticia para lo que se venía con el gusano. Hoy no hay riesgo de contagio, estamos reforzando todas las medidas y esperamos que el gobierno mexicano haga su trabajo”.

-Al menos los quince días para la reapertura prometidos por el secretario Julio Berdegué resultaron una vacilada…

-Sólo nos queda aferramos a la esperanza de que algo bueno sucederá…

EXPORTACIONES DE GANADO TAMAULIPECO A ESTADOS UNIDOS DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2024, CUANDO EU DECRETÓ EL PRIMER CIERRE POR EL GUSANO: 20 mil cabezas.

DE MEDIADOS DE FEBRERO AL 11 DE MAYO, CUANDO SE ANUNCIÓ EL CIERRE AÚN VIGENTE: 3 mil cabezas (por Ojinaga, Chihuahua).