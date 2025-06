“¡Álvarez Máynez, no te cuelgues de ‘Laureano’!”; vecinos rechazan injerencia política en lucha contra rapaz inmobiliaria

Con reclamos en redes sociales, vecinos que integran el movimiento #SalvemosALaureano repudiaron a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido nacional Movimiento Ciudadano, involucrarse en la defensa del centenario árbol ‘Laureano’, que la rapaz inmobiliaria Núcleo Urbano quiere cercenar para construir diez departamentos en la alcaldía Benito Juárez.

Itzel, abogada y vecina de la colonia Del Valle, dice a Crónica que #SalvemosALaureano es un movimiento integrado por mujeres y hombres, además de niños que dejan sus cartulinas en las que piden no dañar a ‘Laureano’ ni a sus ‘amigos’, otros dos ejemplares de árboles -entre ellos una palmerita- colindantes con el predio, que es un colorín que está en peligro de extinción y una palmera, y ambos están en peligro.

“Como movimiento, hemos sido claros y firmes: hemos dialogado con representantes de distintos partidos, incluido MC, y con funcionarios de diversos niveles de gobierno. A todos se les ha señalado que están en su deber como representantes públicos respaldar causas ciudadanas, ambientales y humanistas, pero que de ninguna manera aceptaremos que se utilice políticamente este movimiento. Esa línea no debe cruzarse”, dice de manera contundente Itzel García Muñoz, quien desde hace más de un mes también es la voz de esta defensa.

‘Laureano’ es un árbol de India. Tiene 100 años de vida, mide 30 metros de altura y su frondosísima copa es de 15 metros, aproximadamente, lo que quiere decir que probablemente se puede extender hasta 45 metros.

“Consideramos absolutamente deleznable que se pretenda capitalizar políticamente una causa que ha sido construida desde el territorio, de forma autónoma, con el esfuerzo y la constancia de cientos de vecinas y vecinos. La publicación de dicho mensaje fue ofensiva no solo porque presenta como un logro consumado lo que aún está en proceso, sino porque pretende atribuir ese supuesto logro a un partido político que no ha acompañado plenamente los objetivos fundamentales de nuestro movimiento, particularmente en lo que respecta a la conversión del predio en un parque de bolsillo con temática ambientalista”, dijo el movimiento en un comunicado el movimiento vecinal.

Itzel advierte que ‘Laureano’ es más que un árbol, “porque representa lo que necesitamos para vivir. El calentamiento global lo tenemos en esta ciudad. Los calorones, las lluvias de estos días. Se están acabando los árboles que detienen agua. Es un crimen lo que quieren hacer”, comenta la abogada.

Lucha en tres frentes

Itzel García reitera que el permiso de construcción lo cede la Seduvi, pero los datos oficiales arrojan otra información. “Hay opacidad. A la Sedema le hemos pedido que declare a ‘Laureano’ patrimonio ambiental. Ese trámite está en proceso, aún no lo logramos, pero también al Invea le hemos pedido que clausure la obra. Tampoco lo hemos conseguido”.

“Laureano no está a salvo todavía. La declaratoria de valor patrimonial no ha sido emitida y el juicio de amparo continúa en curso. La amenaza sobre el árbol y sus dos compañeros es real y está vigente, como lo demuestra la constante presencia de trabajadores y maquinaria junto a su sistema radicular. El intento de apropiación de esta causa por parte del dirigente de MC, por eso nos resulta no sólo oportunista, sino también profundamente contradictorio con el discurso de quienes aseguran enarbolar causas humanistas y ciudadanas, sin haberse comprometido con una causa concreta como ésta.

“Tampoco aceptamos intentos de división ni protagonismo alguno. Nuestra fuerza ha radicado en la autonomía, la transparencia y el trabajo colectivo. Quienes se han sumado de forma genuina lo han hecho desde el respeto y sin afán de colgarse medallas ajenas”, enfatiza la vecina.

En su comunicado, la causa #SalvemosALaureano deja en claro que no está al servicio de ninguna campaña, ni de ningún candidato, y la lucha por la protección integral del árbol ‘Laureano’ y sus compañeros, por la cancelación definitiva del proyecto inmobiliario que los amenaza, y por la transformación del predio en un parque de bolsillo con contenido ambientalista y comunitario.

Itzel y sus vecinos apelan a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a que ponga su granito de arena para dirimir este tema. “Sabemos de su sensibilidad sobre medio ambiente”.