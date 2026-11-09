“No hay manera de la ex presidenta del INE la libre”: presidente del Senado sobre acción penal

La ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei en el ojo del huracán tras el escándalo por presunta corrupción en ese órgano.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, aseveró que no hay manera de que la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei y sus colaboradores puedan salvarse de la acción de la justicia tras los escándalos de presunta corrupción, desvío de recursos y asignación de contratos de manera irregular.

“Yo no veo forma de que, en el caso de la expresidenta del INE, colaboradores de ella o proveedores puedan librar la actuación de la justicia”, sentenció

El senador recalcó que existen suficientes elementos para que la autoridad investigadora y luego los jueces procedan contra Taddei y su red de complicidades y les hagan pagar sus culpas en este escándalo que ha impactado al INE.

“Creo que existen elementos suficientes para que, de acuerdo, a la autoridad investigadora y después los jueces, finalmente no veo cómo puedan no pagar sus culpas que tengan en este proceso”, sentenció

El vice coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que no habrá “borrón y cuenta nueva”, en el escándalo del INE y recordó que está en marcha “ todo un movimiento institucional “para fincar responsabilidades administrativas y en su caso responsabilidades de carácter penal contra los responsables.

“Creo que va a llegar a feliz término”, dijo

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si existen suficientes elementos para iniciar un proceso penal contra la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por presunta corrupción y desvío de recursos.

Sin embargo, los legisladores de Morena consideraron que no debe haber espacio para la impunidad en ese caso y se debe proceder incluso penalmente contra los involucrados incluida Taddei.

“No soy yo quien los va a juzgar, ni va decir si son culpables o no, pero no veo forma de que, en el caso de la expresidenta del INE, colaboradores de ella o proveedores puedan librar la actuación de la justicia”, sentenció el presidente del Senado, Higinio Martínez

Recalcó que ya está en marcha todo el sistema anticorrupción en este caso del INE y consideró que será un buen ejemplo que puede derivar con el castigo a las y los responsables que tengan que ver en este escándalo.

“No se van a salvar, no lo veo”, insistió

Ramírez Cuéllar quien en días anteriores pidió abrir investigaciones y castigos con prisión tras señalamientos de presuntas irregularidades en el INE, insistió en que ya está en marcha la maquinaria para fincar responsabilidades.

“La Auditoría Superior de la Federación está documentando, está profundizando, se está allegando de más evidencias y está desarrollando con mayor intensidad las auditorías para esclarecer todo lo que ocurrió en el INE y en todos los organismos e instituciones que reciben dinero público de carácter federa”, insistió.

Entonces—agregó-- lejos de haber una parálisis y decir “borrón y cuenta nueva”, lo que ya vemos es todo un movimiento institucional de acuerdo a las leyes y a las normas que rigen en nuestro país para fincar responsabilidades administrativas y en su caso responsabilidades de carácter penal.

“El movimiento de las instituciones ya se dio desde hace algunos días, desde hace algunas semanas y creo que va a llegar a feliz término”, aseveró