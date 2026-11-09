Feminicidio de Danna Itzel: cronología del caso de la modelo de 23 años en Xalapa, Veracruz

Feminicidio de Danna Itzel. La joven modelo y estudiante de Diseño fue encontrada sin vida el 7 de noviembre en la colonia Rafael Lucio.

Danna Itzel Martínez Díaz, modelo y estudiante de 23 años originaria de Cuichapa, fue víctima de un feminicidio que causó indignación en Veracruz. Su cuerpo fue hallado con signos de violencia el sábado 7 de noviembre. La joven se había trasladado a la capital veracruzana para continuar con sus estudios

Cronología del feminicidio de Danna Itzel en Xalapa: ¿qué ocurrió?

Al momento, los acontecimientos alrededor del caso de Danna Itzel desde el día 7 de noviembre al 9 de noviembre no han concluido en responsables del caso, sin embargo, ya existe una persona detenida y se ha convocado a una marcha por parte de la comunidad artística de Xalapa.

7 de noviembre de 2026: encuentran sin vida a Danna Itzel. Durante la tarde del sábado, vecinos de una vivienda ubicada en la calle Virginia Aguilar, colonia Rafael Lucio, alertaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer de 23 años.

Durante la tarde del sábado, vecinos de una vivienda ubicada en la calle Virginia Aguilar, colonia Rafael Lucio, alertaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer de 23 años. 7 de noviembre: autoridades realizan las primeras diligencias. Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al inmueble. Los servicios periciales procesaron la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo, que presentaba huellas de violencia.

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al inmueble. Los servicios periciales procesaron la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo, que presentaba huellas de violencia. 8 de noviembre: se difunde información sobre el crimen. Medios locales informaron sobre el hallazgo y señalaron que, hasta ese momento, las autoridades no habían confirmado detenciones ni explicado las circunstancias del fallecimiento.

Medios locales informaron sobre el hallazgo y señalaron que, hasta ese momento, las autoridades no habían confirmado detenciones ni explicado las circunstancias del fallecimiento. 9 de noviembre: trasladan sus restos a Cuichapa. Durante la madrugada del lunes, el cuerpo de Danna regresó a su municipio natal, donde familiares, amistades y vecinos lo recibieron con aplausos y globos blancos.

Durante la madrugada del lunes, el cuerpo de Danna regresó a su municipio natal, donde familiares, amistades y vecinos lo recibieron con aplausos y globos blancos. 9 de noviembre: detienen a Kevin Alberto «N». La Fiscalía de Veracruz informó que elementos de la Policía Ministerial detuvieron al hombre por hechos posiblemente constitutivos de delitos contra la salud. También confirmó que es investigado por su presunta participación en el feminicidio.

La Fiscalía de Veracruz informó que elementos de la Policía Ministerial detuvieron al hombre por hechos posiblemente constitutivos de delitos contra la salud. También confirmó que es investigado por su presunta participación en el feminicidio. 9 de noviembre: la gobernadora confirma la captura. Rocío Nahle García informó que había sido notificada por la Fiscalía sobre la detención del sospechoso y se pronunció sobre la violencia contra las mujeres en Veracruz.

Rocío Nahle García informó que había sido notificada por la Fiscalía sobre la detención del sospechoso y se pronunció sobre la violencia contra las mujeres en Veracruz. 9 de noviembre: convocan a una marcha para exigir justicia. Integrantes de la comunidad artística, modelos, fotógrafos y amistades de Danna convocaron a una movilización y homenaje a las 18:00 horas en Plaza Lerdo, en el centro de Xalapa.

¿Quién era Danna Itzel, la modelo asesinada en Veracruz?

Danna Itzel Martínez Díaz tenía 23 años y era originaria de Cuichapa, municipio ubicado en la región centro de Veracruz. Se había trasladado a Xalapa para continuar su preparación académica y profesional. Estudiaba Diseño de Modas y participaba en actividades relacionadas con el modelaje, la actuación y la publicidad.

Amistades y compañeros de trabajo la describieron como una joven creativa y entusiasta que también tenía conocimientos de maquillaje, danza y canto. Su trayectoria estaba vinculada con el sector artístico y de la moda de la capital veracruzana, donde había comenzado a desarrollar proyectos profesionales.

¿Quién es Kevin Alberto «N» y qué se sabe de su detención?

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el lunes 9 de noviembre la detención de Kevin Alberto «N», sospechoso investigado por su posible participación en el feminicidio de Danna Itzel. Distintos reportes han identificado a Kevin Alberto «N» como pareja o expareja sentimental de Danna. A su vez, fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, encargado de determinar su situación jurídica.