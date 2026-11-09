García Harfuch y Director de la DEA evalúan más acciones contra el narco, en nueva reunión

El Director de la DEA, Terry Cole y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch

Reunión García Harfuch-Terry Cole — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se reunió con el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, con quien revisó la agenda bilateral en materia de seguridad entre ambos países, para coordinar más acciones contra el crimen organizado.

La reunión que ya estaba pactada se desarrolló bajo cuatro principios que, según informó García Harfuch, rigen la relación entre México y EU en esta materia: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Ambos funcionarios coincidieron en fortalecer investigaciones contra las redes criminales que generan violencia en territorio mexicano y estadounidense.

El encuentro se centró en coordinar acciones conjuntas contra grupos del crimen organizado y se enmarca en las tareas de seguridad de ambos países.

El titular de la SSPC subrayó que las acciones en territorio mexicano son tarea quedan exclusiva de las autoridades de México.

En la misma línea, García Harfuch subrayó que la cooperación no implica subordinación de un país respecto al otro, sino una responsabilidad compartida frente a problemas que afectan a ambas naciones, como el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de armas.

García Harfuch y Cole también revisaron las prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas que operan en la región y abordaron las investigaciones financieras de grupos vinculados al narco.

Asimismo, abordaron temas como las solicitudes de extradición de presuntos delincuentes.

CASO SINALOA

Por otra parte, el Gabinete de Seguridad participó en la firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública de Sinaloa, donde se anunció la inversión de 900 millones de pesos para fortalecer las capacidades operativas, de inteligencia y capacitación de las instituciones de seguridad estatales y municipales.

Estos dos convenios de colaboración tienen la finalidad de reforzar las capacidades operativas de las instituciones de seguridad pública mediante la entrega en comodato de 80 vehículos, entre ellos 20 blindados; y otro, suscrito entre la Guardia Nacional y el Gobierno Municipal de Mazatlán, para fortalecer la capacitación y el adiestramiento de la policía municipal.

Durante el evento, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que el monto destinado estará enfocado en ampliar las capacidades operativas, de investigación, comunicación y vigilancia de las corporaciones de seguridad.

En este fortalecimiento, explicó que la SSPC aportará cerca de 200 vehículos para ampliar las capacidades de respuesta de las corporaciones policiales.

90 camionetas tipo pick-up

50 motocicletas

Cuatrimotos

30 camionetas Black Mamba

Tres unidades dron Águila

Equipos de radiocomunicación

15 camionetas tácticas blindadas

Este equipamiento se suma a las 100 patrullas entregadas previamente a la Policía Estatal.

La Crónica de Hoy 2026