Trabajadores del IMSS marchan en CDMX; exigen aumento salarial y mejores condiciones laborales

Trabajadores del IMSS marchan en CDMX

Trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han realizado, desde la mañana de este lunes, una movilización masiva en la Ciudad de México para exigir mejores condiciones laborales, un incremento salarial y soluciones a diversas problemáticas que enfrenta el Instituto, entre ellas el desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales.

El contingente recorrió algunas de las principales vialidades de la capital con dirección al Senado de la República, con la intención de establecer un diálogo con las autoridades y alcanzar acuerdos que permitan atender sus demandas.

Durante su trayecto, los manifestantes realizaron una parada frente al Palacio de Cobián, sede de la Secretaría de Gobernación, sobre avenida Bucareli, donde lanzaron consignas para visibilizar sus exigencias. Entre sus principales peticiones se encuentran un aumento salarial del 10% directo a sus percepciones, el abasto suficiente de medicamentos y la destitución inmediata de Rafael Olivos, actual líder sindical.

La movilización también estuvo marcada por momentos de tensión y emotividad, pues algunos trabajadores rompieron en llanto durante la protesta. Uno de los dirigentes sostuvo que la lucha del personal del Seguro Social ha dejado de ser únicamente una exigencia salarial y ahora representa una defensa de la salud del país.

La presencia del contingente ha generado afectaciones viales en distintos puntos de la ciudad. Entre las zonas con mayores complicaciones se encuentra Paseo de la Reforma, particularmente para los automovilistas que circulan desde Insurgentes hacia el Metro Hidalgo, así como quienes avanzan desde avenida Juárez con dirección a Insurgentes Sur.

Alrededor de las 17:30 horas, la movilización llegó a las inmediaciones del Senado de la República, donde los trabajadores forzaron el acceso ubicado sobre la calle de París, luego de enfrentarse con personal de seguridad de la Cámara alta, que mantenía un retén para impedirles el paso.

Durante el incidente, los manifestantes retiraron aproximadamente cinco estructuras metálicas y enfrentaron a elementos de seguridad que resguardaban el acceso.

Tras ingresar a la calle de París, los trabajadores solicitaron que una comisión de sus representantes fuera recibida al interior del Senado para exponer sus inconformidades. Cerca de las 17:32 horas, el contingente permanecía en las inmediaciones del recinto y se preparaba para entregar un documento con sus demandas.

Una vez concluida la entrega, los manifestantes tenían previsto continuar su recorrido hacia el Zócalo capitalino, por lo que se anticipaban nuevas afectaciones a la circulación en el primer cuadro de la ciudad.

Los trabajadores del IMSS han dejado claro que buscan que sus demandas sean atendidas por las autoridades y que se establezcan compromisos concretos para mejorar las condiciones del personal y la atención que reciben los derechohabientes.