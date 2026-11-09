¿Sigue el paro de trabajadores del INE? Reporte al momento del servicio en los módulos para sacar credencial

Módulos del INE Trabajadores del Instituto Nacional Electoral se fueron a paro, afectado los módulos para sacar la credencial de elector

El paro nacional de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) llegó a una solución este lunes 9 de noviembre, luego de que las autoridades del organismo y representantes del personal alcanzaron un acuerdo para atender las demandas laborales que provocaron la suspensión de actividades en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC).

La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, informó que los módulos para sacar o renovar la credencial de elector reanudarán sus servicios este martes 10 de noviembre

El entendimiento contempla una propuesta de incremento salarial del 6 por ciento, así como compromisos para mejorar las condiciones de trabajo, garantizar el suministro de insumos y atender las necesidades operativas de estas instalaciones.

El representante de los trabajadores del INE Edgar Fernández comunicó al personal que existía un preacuerdo y pidió mantener la calma mientras se terminaban de definir los términos del documento que formalizará los compromisos.

Credencial para votar y citas del INE tendrán un esquema de recuperación

La reanudación de actividades permitirá recuperar los trámites que quedaron pendientes durante el paro nacional. Las personas que tenían programada una cita este lunes 9 de noviembre y no pudieron recibir atención conservarán su turno, de acuerdo con lo informado por Blanca Cruz.

El Instituto utilizará su sistema de programación para identificar las citas que no se atendieron y establecer nuevas fechas. La medida comprende tanto las solicitudes para tramitar o renovar la credencial para votar como los casos de ciudadanos que únicamente necesitaban recoger el documento.

Para estos últimos, las autoridades contemplan habilitar filas diferenciadas, con el propósito de agilizar la entrega de las credenciales y facilitar la atención de quienes ya concluyeron su procedimiento.

La reapertura del martes también implicará que los módulos atiendan las citas que ya estaban previstas para esa fecha y las solicitudes que quedaron pendientes por el paro.

Horario de los módulos el INE para tramitar y actualizar credencial para votar

El horario inicia a las 08:00 horas y dependiendo la alcaldía o municipio el cierre puede ser a las 15:00 0 20:00 horas.

El aumento salarial del INE se aplicaría a partir de enero de 2027

Aunque el incremento salarial del 6 por ciento fue uno de los puntos centrales para alcanzar el acuerdo, su aplicación no será inmediata. El comunicado institucional establece que el aumento está dirigido al personal de los Módulos de Atención Ciudadana con nivel FA1 y comenzaría a partir de enero de 2027.

La propuesta contempla que durante el primer trimestre de ese año continúe la revisión de escenarios salariales, costos y fuentes de financiamiento. .

Blanca Cruz explicó que el porcentaje acordado constituye una base mínima y que las autoridades revisarán hasta dónde pueden mejorar las remuneraciones, de acuerdo con los recursos disponibles.

Las demandas que originaron el paro también llevaron a las autoridades a comprometerse con una revisión de las condiciones cotidianas en las que trabaja el personal de los módulos.