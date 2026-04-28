Pensión Mujeres Bienestar: fecha límite de registro y requisitos para recibir $3,100

Ya puedes registrarte en la Pensión Mujeres Bienestar para recibir $3,100; aquí te compartimos hasta cuándo tienes para acudir a los Módulos de Bienestar y qué documentos deberás presentar.
Desde el pasado lunes 27 de abril se habilitó un nuevo periodo de registro para las mujeres mexicanas de 60 a 64 años a la Pensión Mujeres Bienestar; sin embargo, este solo durará unos días.
¿Cuándo es la fecha límite de registro para la Pensión Mujeres Bienestar?
Las mujeres de 60 a 64 años tendrán hasta el próximo domingo 3 de mayo para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar.
No obstante, recuerda que no puedes acudir cualquier día a registrarte, pues la Secretaría de Bienestar calendariza los días de registro según la inicial del primer apellido.
Requisitos y documentos necesarios para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar
Para poder ser nueva beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar, uno de los principales requisitos es tener entre 60 y 64 años.
Además de lo anterior, también deberás cumplir con los siguientes requisitos y documentos:
- Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.
- Residir en la República Mexicana.
- Acta de nacimiento legible.
- Identificación oficial vigente.
- CURP de impresión reciente.
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.
- Teléfono de contacto celular y de casa.
Calendario de registro por apellido: ¿Qué día te toca acudir al módulo?
La Secretaría de Bienestar distribuye los días en los que las personas deben acudir a registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar; sin embargo, existe un día en el que, sin importar la letra de tu primer apellido, puedes acudir a los Módulos Bienestar.
Este es el calendario de registro por apellido para la Pensión Mujeres Bienestar:
- Lunes 27 de abril: Letras A, B, C
- Martes 28 de abril: Letras D, E, F, G, H
- Miércoles 29 de abril: Letras I, J, K, L, M
- Jueves 30 de abril: Letras N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 1 de mayo: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 2 y domingo 3 de mayo: Todas las letras
Ubica tu módulo: ¿Dónde registrarse para la Pensión Mujeres Bienestar?
El registro de la Pensión Mujeres Bienestar se realiza en los Módulos Bienestar que habilita el Gobierno de México a lo largo del país; así puedes ubicar el más cercano a tu domicilio:
- Ingresar a la página de la Secretaría de Bienestar “Ubica tu Módulo Bienestar”
- Seleccionar tu entidad y municipio de procedencia
- Dar clic en la opción de “No soy un robot” y en “Buscar”