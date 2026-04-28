Pensión Mujeres Bienestar: fecha límite de registro y requisitos para recibir $3,100 Ya se abrió el registro para la Pensión Bienestar; conoce hasta cuándo tienes y cuáles son los requisitos

Ya puedes registrarte en la Pensión Mujeres Bienestar para recibir $3,100; aquí te compartimos hasta cuándo tienes para acudir a los Módulos de Bienestar y qué documentos deberás presentar.

Desde el pasado lunes 27 de abril se habilitó un nuevo periodo de registro para las mujeres mexicanas de 60 a 64 años a la Pensión Mujeres Bienestar; sin embargo, este solo durará unos días.

¿Cuándo es la fecha límite de registro para la Pensión Mujeres Bienestar?

Las mujeres de 60 a 64 años tendrán hasta el próximo domingo 3 de mayo para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar.

No obstante, recuerda que no puedes acudir cualquier día a registrarte, pues la Secretaría de Bienestar calendariza los días de registro según la inicial del primer apellido.

Requisitos y documentos necesarios para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar

Para poder ser nueva beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar, uno de los principales requisitos es tener entre 60 y 64 años.

Además de lo anterior, también deberás cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto celular y de casa.

Calendario de registro por apellido: ¿Qué día te toca acudir al módulo?

La Secretaría de Bienestar distribuye los días en los que las personas deben acudir a registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar; sin embargo, existe un día en el que, sin importar la letra de tu primer apellido, puedes acudir a los Módulos Bienestar.

Este es el calendario de registro por apellido para la Pensión Mujeres Bienestar:

Lunes 27 de abril: Letras A, B, C

Martes 28 de abril: Letras D, E, F, G, H

Miércoles 29 de abril: Letras I, J, K, L, M

Jueves 30 de abril: Letras N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 1 de mayo: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 2 y domingo 3 de mayo: Todas las letras

Ubica tu módulo: ¿Dónde registrarse para la Pensión Mujeres Bienestar?

El registro de la Pensión Mujeres Bienestar se realiza en los Módulos Bienestar que habilita el Gobierno de México a lo largo del país; así puedes ubicar el más cercano a tu domicilio: