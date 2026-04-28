Día de la Niña y el Niño en Zacatecas de celebra con implante coclear y ¡por primera vez! escuchan a sus padres

CDMX — La pequeña Soledad Guadalupe nunca olvidará el 28 de abril de 2026, víspera del Día de la Niña y el Niño. Por primera vez en su vida pudo escuchar la voz de sus padres tras ser una de las beneficiadas de las 20 cirugías completas de implante coclear y 26 cambios de procesador, incluyendo, también por primera vez, tres procedimientos bilaterales, lo que amplía significativamente el alcance del programa.

“¡Gracias!”, dijo Soledad Guadalupe, quien, tras el encendido de su procesador auditivo, pudo escuchar por primera vez.

Este momento fue atestiguado por el gobernador David Monreal Ávila y la presidenta honorífica del SEDIF, Sara Hernández, marcó no sólo un logro médico, sino un antes y un después para decenas de familias zacatecanas.

Acompañada por sus padres, la pequeña escuchó: “Se nos cerraron muchas puertas y ustedes nos las abrieron”, fue la voz de su madre, al destacar que hoy sus hijos podrán reconocer la voz de su familia y los sonidos de la vida.

En el marco del Año del Progreso 2026, el mandatario estatal encabezó esta jornada de beneficios.

“Darles la oportunidad de escuchar es algo extraordinario; no hay mejor regalo que este”, afirmó el gobernador, al subrayar que estos apoyos están dirigidos a familias que, por falta de recursos, difícilmente podrían acceder a este tipo de tratamientos de alta especialidad.

Especialistas explicaron que el implante coclear es actualmente el único dispositivo capaz de devolver el sentido del oído, mediante un proceso integral que incluye evaluación, cirugía, programación y rehabilitación auditiva y de lenguaje.

En este contexto, también se anunció que, debido a la alta demanda, los festejos del Día de la Niña y el Niño y del Día de la Madre cambiarán su sede al Multiforo de la FENAZA. El concierto infantil se realizará el 29 de abril, mientras que el reconocimiento a las madres contará con la presentación de Ricardo Montaner el 9 de mayo, concluyó.

Sara Hernández destacó que cada encendido representa una transformación profunda: “Aquí cambia el futuro de nuestras niñas y niños; cuando sumamos voluntades, cambiamos destinos”.

Reconoció además la coordinación con la Fundación México Sin Sordera y el Hospital General “Dr. Eduardo Liceaga”, así como la perseverancia de las familias beneficiadas.