Crónica, un diario que da una gran difusión a las ciencias y la cultura del país: Carlos Martínez Assad

Crónica. El pianista James Demster y el tenor José Luis Ordóñez durante el concierto por los 29 años de La Crónica. (SUNNY QUINTERO/Adrián Contreras.)

Ya son 29 años de fundación del periódico La Crónica de Hoy y eso hay que festejarlo por varios motivos, pero esencialmente porque es un diario que da una gran difusión a las ciencias y la cultura en el país, dice el sociólogo y Premio Crónica, Carlos Martínez Assad.

“Son dos temas a los que el medio dedica un gran esfuerzo y eso hay que festejarlo, pero además sabemos que se trata de un medio que ha podido sortear obstáculos y esa experiencia lo mantiene”, añade el autor de libros como “La Patria en el Paseo de la Reforma”, antes de comenzar el recital por el 19 aniversario de la fundación del diario, en el teatro Tereza Montoya,

También, agrega el investigador de la UNAM, el periódico muestra lo que pasa en el ámbito internacional, “un escenario en donde cada vez estamos más en ayunas respecto a lo que pasa en otros países, porque en México no es muy usual que miremos lo que está ocurriendo en otros países, y sobre todo más en estos momentos en que se están desarrollando conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia, entre Israel y Gaza y ahora que escaló a Irán.

Por otro lado, el Premio Crónica también resaltó la presencia que tiene el diaria, y “eso es algo que agradecemos los lectores. En mi caso, además de ser colaborador del periódico y escribir con mucho interés cada vez que me abren sus puertas, igualmente me gusta mucho leer las diferentes notas que se publican y que narran otras cuestiones o problemáticas que otros diarios no cubren”.