Protección Civil insta a reforzar previsiones ante lluvias intensas y descenso de temperatura

Fuertes lluvias en México (Camila Ayala Benabib)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en estrecha colaboración con las autoridades estatales y municipales, reforzó las acciones preventivas en todo el territorio mexicano ante el pronóstico de precipitaciones significativas. Estas acciones incluyen recorridos permanentes para la identificación de áreas de riesgo, la comunicación directa de medidas de prevención con la población que habita o transita por zonas vulnerables, así como la supervisión de refugios temporales habilitados para recibir a la ciudadanía en caso de ser necesario.

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente número 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas. En interacción con otros sistemas atmosféricos, este fenómeno originará lluvias intensas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Asimismo, precipitaciones muy fuertes en Coahuila y Campeche, y fuertes en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo, todas acompañadas de descargas eléctricas.

“Hacia el final del día, se espera un marcado descenso de la temperatura en los estados del noreste del territorio nacional, así como en las regiones de la Mesa del Norte y Mesa Central. Adicionalmente, la circulación de otros sistemas generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en estados del noroeste, occidente y sur de la República Mexicana. Por su parte, la circulación del sistema Rachel continuará generando lluvias muy fuertes en Baja California Sur y oleaje elevado en las costas del occidente del país”, agregó la dependencia, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Asimismo, la CNPC hizo un llamado a la población para que se mantenga informada a través de fuentes oficiales y avisos de las autoridades locales. Igualmente, exhortó a evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas con corrientes de agua, ya que la fuerza del caudal puede arrastrar personas y vehículos.

Protección Cvil añadió que, si la vivienda se encuentra en una zona vulnerable a inundaciones o deslavez, recomienda que los habitantes se dirigan con anticipación a un refugio temporal o a un lugar seguro, así como asegurar objetos exteriores que puedan ser derribados por el viento, mantener resguardados los documentos oficiales en bolsas de plástico selladas y, ante cualquier situación de emergencia, comunicarse inmediatamente al 911.

“Durante la presencia de tormentas eléctricas, si se encuentra en la calle o a la intemperie, buscar refugio de inmediato en una construcción sólida, evitar permanecer cerca de árboles altos, postes de energía eléctrica, bardas metálicas o estructuras metálicas elevadas que puedan atraer los rayos”, destacó.

El organismo finalizó comentando que, si se encuentra en casa o en un espacio cerrado, desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos sensibles, evitar el uso de teléfonos conectados a la línea fija y mantenerse alejado de puertas y ventanas durante el paso de la tormenta.