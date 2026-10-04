Chiapas incorpora inteligencia artificial a su oferta turística con “Balam: Chiapas te GuiA”

Chiapas se sumó a la transformación digital del sector turístico con la presentación de “Balam: Chiapas te GuiA”, un asistente virtual de viajes basado en inteligencia artificial que busca facilitar a visitantes y turistas el acceso a información para planear y disfrutar sus recorridos por el estado.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la incorporación de esta herramienta como una alternativa para ampliar la promoción de los destinos chiapanecos y acercarlos a nuevos viajeros.

“Chiapas tiene una riqueza extraordinaria que queremos que cada vez más personas conozcan, recorran y disfruten. Desde la Secretaría de Turismo seguiremos sumando esfuerzos para ampliar su promoción, mostrar la diversidad de experiencias que ofrece y acercarla a nuevos viajeros”, señaló.

La funcionaria resaltó que la oferta turística de Chiapas incluye naturaleza, comunidades, Pueblos Mágicos, gastronomía, sitios arqueológicos, tradiciones y experiencias vinculadas con la identidad de sus distintas regiones.

Asistente ofrece recomendaciones personalizadas

“Balam: Chiapas te GuiA” opera mediante WhatsApp en el número 961 136 4640 y cuenta con disponibilidad en varios idiomas.

La herramienta proporciona información y recomendaciones sobre destinos naturales, zonas arqueológicas, Pueblos Mágicos, gastronomía y experiencias turísticas. También permite consultar costos, itinerarios y consejos locales, de acuerdo con los intereses de cada visitante.

Durante la presentación, el secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, explicó que Balam no pretende sustituir a los guías de turistas ni a los prestadores de servicios, sino funcionar como una herramienta complementaria para modernizar la atención y responder a las nuevas formas en que los viajeros consultan información y organizan sus recorridos.

El funcionario destacó que la estrategia turística busca diversificar los destinos, promover el conocimiento de nuevas opciones de viaje y contribuir a que los beneficios de esta actividad lleguen a un mayor número de comunidades y prestadores de servicios.

“Queremos que quien piense en viajar por México encuentre en Chiapas muchas razones para hacerlo; que conozca su grandeza, pero también que tenga herramientas que le faciliten organizar su recorrido y descubrir experiencias distintas”, afirmó.

Tecnología para promover destinos

Rodríguez Zamora señaló que la transformación digital genera nuevas posibilidades para la promoción turística, al permitir que los viajeros conozcan un destino y consulten información antes de iniciar su recorrido.

“Hoy la promoción también sucede desde un teléfono. Una fotografía, un video, una plataforma digital o una herramienta de inteligencia artificial pueden despertar el interés por conocer un destino”, expresó.

La secretaria de Turismo consideró que herramientas como Balam pueden contribuir a que más personas descubran la diversidad turística de México y, particularmente, la oferta cultural, natural y gastronómica de Chiapas.

Con la incorporación de este asistente virtual, las autoridades turísticas buscan fortalecer la difusión del estado y facilitar a los visitantes la planeación de sus viajes mediante herramientas digitales que concentren información y recomendaciones sobre sus principales atractivos.