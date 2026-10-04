México asume presidencia del Comité Ejecutivo de la OPS para el periodo 2026-2027

México asumió la presidencia del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el periodo 2026-2027, como parte de los acuerdos alcanzados durante el 63.º Consejo Directivo de la organización y la 78.ª sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas.

Los trabajos se realizaron del 28 de septiembre al 2 de octubre en Washington, D.C., donde México estuvo representado por la coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Salud, Margarita Pérez Villaseñor, en representación del secretario de Salud, David Kershenobich.

Como parte de la nueva integración del Comité Ejecutivo, Perú asumió la vicepresidencia y Trinidad y Tobago la relatoría. México también fue elegido como integrante del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración.

Durante su participación, Pérez Villaseñor destacó la importancia de la cooperación regional para fortalecer las capacidades de los sistemas sanitarios y desarrollar soluciones conjuntas ante desafíos que trascienden las fronteras.

“Para México, la cooperación con la OPS es un espacio para construir capacidades, compartir conocimiento e impulsar soluciones que ningún país puede desarrollar de manera aislada”, señaló al referirse al informe anual del director de la organización.

Acuerdan acciones frente a desafíos sanitarios

Los Estados Miembros aprobaron por consenso 10 resoluciones relacionadas con temas como emergencias de salud, resistencia a los antimicrobianos y enfermedades arbovirales.

México respaldó estos instrumentos y puso a disposición de los países de la región su experiencia en vigilancia epidemiológica, laboratorios y regulación sanitaria, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades regionales.

Asimismo, México respaldó la propuesta para fortalecer los Fondos Rotatorios Regionales, a los que calificó como uno de los bienes públicos más importantes de las Américas, y llamó a preservar los principios de solidaridad, acceso oportuno y confianza que sustentan estos mecanismos.

En el marco del Comité Regional de la OMS para las Américas, la delegación mexicana también participó en la consulta sobre el Presupuesto por Programas 2028-2029, así como en una sesión informativa sobre la reforma de la arquitectura mundial de la salud.

Ante este proceso, México sostuvo que el éxito de la reforma deberá medirse por su capacidad para fortalecer los sistemas nacionales de salud, reducir las inequidades y mejorar la preparación ante emergencias.

Con su nueva responsabilidad al frente del Comité Ejecutivo de la OPS, México reiteró su compromiso con la cooperación sanitaria internacional y su disposición para construir consensos con los Estados Miembros frente a los principales desafíos de salud pública en las Américas.