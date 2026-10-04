Conmemoran 205 Aniversario de la Armada de México: “Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para reprimir”, afirma Sheinbaum

205 Aniversario de la Armada de México

La Secretaría de Marina conmemoró los 205 años del nacimiento de la Armada de México y 202 años de la Promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en la Macroplaza del puerto de Veracruz; durante la conmemoración, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las Fuerzas Armadas deben mantenerse vinculadas a la Constitución, los derechos humanos y el pueblo; aseguró que durante su gobierno “nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo”.

La mandataria sostuvo que la historia de México ha estado marcada por la defensa de la independencia, las libertades, la democracia y la justicia social, “su actuación debe darse siempre en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley”, señaló.

Sheinbaum definió a soldados y marinos como “pueblo uniformado” y destacó su participación no sólo en tareas de defensa y seguridad, sino también en la atención de emergencias, desastres naturales y construcción de infraestructura estratégica.

La presidenta hizo un recorrido histórico desde la creación, el 4 de octubre de 1821, de la Secretaría de Guerra y Marina, apenas días después de consumada la Independencia, hasta la evolución de las Fuerzas Armadas tras la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917.

Recordó que tres años después, el 4 de octubre de 1824, México promulgó su primera Constitución federal, por lo que la fecha concentra dos momentos fundamentales para la organización del Estado mexicano: la creación de la institución encargada de la defensa y la construcción del régimen constitucional de la nueva República.

En su discurso, también destacó el papel de Veracruz en la defensa de la soberanía nacional, al recordar los episodios que le dieron el reconocimiento de puerto cuatro veces heroico: la resistencia ante el último bastión español en San Juan de Ulúa, la primera intervención francesa y las invasiones estadounidenses de 1847 y 1914.

“La lección de nuestra historia no es solamente recordar las batallas que el pueblo ha ganado, es recordar aquello que estuvo detrás de cada una de ellas: la defensa de la independencia, de la soberanía, de las libertades, de la justicia social y de la democracia”, sostuvo.

Para finalizar, reconoció a marinos, soldados, pilotos, ingenieros, médicos, oficiales, almirantes y generales por su labor y afirmó que la grandeza de México no reside únicamente en sus recursos naturales o territorio, sino en un pueblo que ha defendido su libertad y su soberanía.

“Ese es el México que defienden las Fuerzas Armadas”, afirmó.

La verdadera fuerza está en los marinos

El secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, destacó que a 205 años después de su creación institucional, la Armada mantiene como una de sus principales responsabilidades la protección de los más de 11 mil kilómetros de litoral y de más de tres millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas mexicanas.

“La Armada ha comprendido que la capacidad naval adquiere su verdadero sentido cuando puede ponerse al servicio de la vida, al servicio del pueblo de México”, dijo.

Y detalló que hay una nueva forma de entender la defensa y es como “defensa en profundidad”, una estrategia que permite ampliar la vigilancia y capacidad de respuesta de la institución, pero que también puede utilizarse para auxiliar a la población ante emergencias.

El secretario señaló que buques, aeronaves, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados pueden ser empleados no sólo para vigilancia y protección marítima, sino para localizar comunidades incomunicadas, trasladar alimentos, medicamentos y personal médico, así como evacuar personas.

Como ejemplo, informó que durante este año la Armada desplegó 820 elementos en brigadas de respuesta a emergencias y envió a Cuba y Venezuela, a bordo de tres buques, más de 4 mil toneladas de alimentos, agua embotellada, plantas potabilizadoras e insumos médicos.

Subrayó que la capacidad de transportar grandes volúmenes de ayuda por vía marítima permite convertir a los buques en puntos de apoyo para comunidades afectadas por desastres.

“Esa es la defensa en profundidad en su expresión más humana… Una emergencia de gran magnitud se atiende integrando capacidades. La respuesta puede comenzar desde el mar, continuar por aire y proyectarse por tierra; esa integración multidominio: mar, aire y tierra constituye una de las principales fortalezas de la Armada de México”.

Recordó que este 2026 se conmemoraron otros aniversarios dentro de la institución: los 100 años de la Aviación Naval, seis décadas del Plan Marina y 25 años de las Fuerzas Especiales.

Morales Ángeles sostuvo que detrás de las capacidades operativas de la Armada se encuentra su personal, al que atribuyó la responsabilidad de mantener el legado institucional y enfrentar las necesidades del país con “honor, deber, lealtad y patriotismo”.

“Las mujeres y los hombres capaces de operar cada medio con destreza y profesionalismo. Personalmente Naval preparado para tomar las mejores decisiones con marinos que saben que detrás de cada misión existe una responsabilidad.

“Ahí está la verdadera fuerza de nuestra institución en sus marinos que convierten las herramientas en resultados y que hacen posible que la armada cumpla con su misión. Son ellas y ellos quienes mantienen vivo nuestro legado desde hace 205 años y quienes también tienen la responsabilidad de llevarlo hacia el futuro con honor de ver lealtad y patriotismo”.

Más allá de la defensa de los mares

Durante el evento y en el marco del “60 aniversario del Plan Marina”, 727 elementos realizaron un ejercicio para demostrar la capacidad de la Armada de México para planear, desplegar y emplear de manera coordinada sus recursos humanos, navales, aeronavales y terrestres en una operación de ayuda humanitaria internacional, ante un escenario simulado de desastre natural que afecta a aproximadamente 180 mil personas y provoca el colapso de las vías de comunicación.

La demostración operativa acompañó el mensaje del secretario de Marina, quien sostuvo que la capacidad naval no tiene como único propósito la vigilancia y defensa de los mares, sino también llegar a los lugares donde la población requiere auxilio.

Durante el evento también fueron entregadas condecoraciones a integrantes del personal naval que participaron en las labores de ayuda humanitaria en Venezuela.

Además, fueron abanderadas 30 unidades de la Armada de México; la ceremonia concluyó con un desfile militar conmemorativo en el que participaron 4 mil 218 elementos, de ellos, mil 476 mujeres y 2 mil 742 hombres, que marcharon desde la Macroplaza del malecón a la Plaza de la Soberanía (4 kilómetros); también participaron 28 vehículos, 15 camas temáticas, cuatro embarcaciones, cinco aeronaves de ala fija, tres de ala móvil y 11 binomios caninos.

Al evento acudieron la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch; el diputado Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; el senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras autoridades civiles, militares y navales.