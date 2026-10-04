FGR estima en hasta 330 mdp afectación al mercado ilícito de cigarros tras cateo en Huixquilucan

FGR estima en hasta 330 mdp afectación al mercado ilícito tras cateo en Huixquilucan

La Fiscalía General de la República (FGR) estimó entre 225 y 330 millones de pesos la afectación preliminar al mercado ilícito de tabaco, tras el aseguramiento de un inmueble en Huixquilucan, Estado de México, donde presuntamente se producían cigarros apócrifos.

De acuerdo con la dependencia, la estimación se realizó a partir de las cantidades aseguradas, el precio comercial de referencia y la capacidad de producción clandestina identificada durante el cateo.

La diligencia fue encabezada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia.

Aseguran maquinaria e insumos para producción

La FGR precisó que la valoración económica no corresponde únicamente al producto terminado encontrado en el inmueble, sino que contempla también maquinaria, insumos y la capacidad de producción clandestina localizada durante la diligencia.

El inventario preliminar elaborado por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP) incluye, además de cigarros terminados, importantes cantidades de tabaco, cigarros en proceso, filtros, papel para cigarro, celofán, plantillas para empaques y maquinaria industrial.

Por ello, la autoridad explicó que la estimación del impacto económico considera el potencial de producción asociado con los insumos y equipos asegurados, y no solamente el valor de las cajetillas localizadas.

La FGR señaló que el inmueble representa un posible centro clandestino de producción de tabaco de características inéditas por su operación y volumen de mercancía, y agregó que únicamente existe un antecedente de características similares en Canadá.

Investigan posible red de distribución en el Valle de México

Como parte de las investigaciones, la FGR trabaja en la identificación de evidencia documental, electrónica y financiera relacionada con la cadena de suministro de los productos.

Los actos de investigación permitieron detectar una posible red dedicada a la producción, abastecimiento, almacenamiento y distribución de cigarros presuntamente falsificados, con presencia en distintos puntos de comercialización de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Fiscalía indicó que continuará con las investigaciones para identificar a las personas probablemente responsables y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso se integra por posibles delitos contemplados en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley General para el Control del Tabaco, mientras continúan las diligencias para establecer el alcance de la operación y la cadena de distribución vinculada con el inmueble asegurado.