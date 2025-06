La secretaria de Gobernación reitera que la desaparición y búsqueda de personas es prioridad nacional

Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez En el antiguo palacio de Cobián, la secretaria Rosa Icela Rodríguez encabezó la presentación del informe de avances de las mesas de diálogo sobre la agenda de desaparición y búsqueda de personas

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez encabezó la presentación del informe de avances de las mesas de diálogo sobre la agenda de desaparición y búsqueda de personas con colectivos y familias, y aseveró que este tema “se trata de una prioridad nacional”.

En la sede de la dependencia, ante integrantes de colectivos y familiares de personas desaparecidas, la encargada de la política interior del país sostuvo que “la visibilización de problemáticas de las personas víctimas es necesaria para asegurar el avance a la justicia y prevenir la impunidad, así como para el diseño de política pública y crear conciencia social”.

En este mismo sentido, subrayó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo “instruyó a atender, como prioridad del gobierno de México la búsqueda, localización e identificación de personas”. En el encuentro, al cual asistieron representantes de 450 colectivos, con quienes la funcionaria federal sostuvo encuentros desde abril pasado, a lo largo de 84 mesas de atención a los que acudieron 1,042 asistentes.

Lo anterior permitió que la dependencia recabara 570 propuestas legislativas y de políticas públicas sistematizadas por parte de las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y sectores religiosos que acudieron. En este contexto, la funcionaria señaló que el próximo lunes 30 del mes en curso, se presentarán las propuestas de modificaciones a 23 artículos de la iniciativa que envió en marzo la presidenta Claudia Sheinbaum reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Avanzar hombro con hombro

La secretaria Rodríguez Velázquez aprovechó la oportunidad para externar su “más sincero reconocimiento a las víctimas de estos lamentables hechos”, y refrendó su “compromiso para avanzar, hombro a hombro, para atender el profundo dolor. Se los digo como secretaria de Gobernación, pero también como madre y como abuela”. “Les respetamos, no nos es ajeno su dolor, sus preocupaciones, sus demandas y su lucha ante las desafortunadas situaciones y tragedias que han atravesado. Nos platican que no solamente sufren por la falta, ausencia de sus seres queridos, sino también por las omisiones y maltratos de malos servidores públicos. Estamos comprometidas y trabajando para que esto no se repita”.

Seguiremos avanzando, señaló, para contar con las herramientas necesarias y suficientes de atención que prioricen su seguridad y bienestar. Trabajamos para que las víctimas accedan a la verdad y a la justicia. Es una prioridad nacional, y el Estado mexicano, sostuvo, tiene claras sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar, reparar y garantizar la no repetición de hechos tan lamentables como lo que nos han convocado.

Ante los integrantes de colectivos, reiteró que no todo se resuelve en la ley, “falta trabajo que iremos desarrollando en otras mesas, con compromisos y persistencia para seguir la Agenda Nacional de Búsqueda de Personas”, enfatizó.

Aún falta mucho trabajo por hacer

Aunque la secretaria de Gobernación reconoció que se ha avanzado de la mano de las familias, también admitió que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero “no se trata de una promesa vacía, sino de cumplir con la obligación que tenemos todas las autoridades del país”. En este contexto, hizo un llamado a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno a que cumplan con la responsabilidad que les corresponde, con respeto en todo momento la dignidad de las personas buscadoras.

También aprovechó “para mandar un mensaje respetuoso al Congreso de la Unión. Estas reformas no son solo de este gobierno. Reflejan los diálogos y, en muchos casos, los acuerdos con la mayoría de las familias”.