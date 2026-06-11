CNTE en Xalapa se suma a protesta nacional y exige cambios al sistema de pensiones

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una protesta en la ciudad de Xalapa para sumarse a las movilizaciones que se desarrollan en distintos puntos del país. Los docentes reiteraron que una de sus principales demandas es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, además de impulsar reformas al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

La manifestación formó parte de la jornada nacional de protestas que el magisterio disidente mantiene desde hace varias semanas. Los participantes señalaron que el actual sistema de jubilaciones afecta a miles de trabajadores de la educación y consideraron necesario regresar a un esquema que les permita obtener mejores condiciones de retiro.

Durante la concentración, los maestros explicaron que la Ley del ISSSTE aprobada en 2007 modificó el sistema de pensiones para los trabajadores del Estado, sustituyendo en muchos casos el esquema anterior por cuentas individuales administradas a través de las Afores. Según la CNTE, este cambio ha provocado que los trabajadores enfrenten mayores dificultades para jubilarse con ingresos suficientes después de décadas de servicio.

Los manifestantes también pidieron reformas al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, al considerar que existen problemas que deben atenderse para garantizar pensiones dignas a los trabajadores del sector público. Aunque la exigencia principal se centra en la legislación federal, los docentes señalaron que las modificaciones locales también son necesarias para mejorar las condiciones de retiro de los empleados estatales.

La movilización en Xalapa se desarrolló de manera pacífica y se sumó a las acciones que la CNTE ha realizado en diversas entidades del país. El movimiento magisterial mantiene presión sobre las autoridades federales para que se instalen mesas de diálogo que permitan avanzar en la solución de sus demandas.

Entre las peticiones históricas de la coordinadora también se encuentran mejoras salariales, cambios en el sistema de jubilaciones y la revisión de distintas reformas educativas. En meses recientes, representantes del movimiento han insistido en que el incremento salarial anunciado por el Gobierno Federal es insuficiente para atender las necesidades del magisterio.

La exigencia de derogar la Ley del ISSSTE se ha convertido en el eje central de las protestas. De acuerdo con dirigentes y docentes participantes, el objetivo es recuperar condiciones de retiro que permitan a los trabajadores acceder a una pensión más cercana a su último salario. Sin embargo, especialistas y autoridades federales han señalado que regresar al esquema anterior implicaría importantes desafíos financieros para el Estado mexicano.

Las movilizaciones de la CNTE han cobrado relevancia nacional debido a los bloqueos, marchas y plantones realizados en distintos estados durante las últimas semanas. La cercanía del Mundial de Futbol 2026 también ha colocado el conflicto magisterial en el centro de la atención pública, ya que algunas de las protestas han generado afectaciones a la movilidad en varias ciudades.

En Xalapa, los docentes aseguraron que continuarán participando en las acciones convocadas a nivel nacional hasta obtener respuestas concretas a sus demandas. Mientras tanto, las negociaciones entre representantes del magisterio y autoridades federales continúan sin que hasta el momento se anuncie un acuerdo definitivo.

La CNTE reiteró que su movimiento busca defender los derechos laborales y de jubilación de los trabajadores de la educación, por lo que adelantó que permanecerá atenta a los resultados de las mesas de diálogo y a las decisiones que adopte el Gobierno Federal respecto a la Ley del ISSSTE y el sistema de pensiones.