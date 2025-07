Rechaza Noroña comparencia de titulares de Hacienda, y bancos acusados por EU de presunto lavado de dinero

Alfonso Romo, titular de Vector Casa de bolsa, uno de los personajes que la oposiicón busca hacer comparecer para que explique lo del presunto lavado de dinero. (La Crónica de Hoy)

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, descartó la posibilidad de citar a comparecer al Secretario de Hacienda (SHCP), Édgar Amador Zamora, al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Jesús de la Fuente Rodríguez así como a los directores de las instituciones financieras señaladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos como presuntos responsables de lavar dinero del crimen organizado y menos crear una comisión investigadora como plantea la oposición pues considera que “no hay elementos”.

El legislador de Morena pidió no especular sobre el tema pues hasta el momento no existen pruebas que indiquen operaciones ilegales y consideró que no hay elementos para citar a comparecer a los funcionarios pues solo se busca politizar el tema para golpeteo político de la oposición.

“Pues no hay elementos, al momento; me parece que plantear que una comisión y que comparezcan, que es otra vez la utilización política en vez de un compromiso de ayudar a que el país salga adelante en una coyuntura tan difícil”,

El morenista aseveró que observa señales “no muy amistosas” del gobierno de Estados Unidos, por lo cual hay que tomar con reservas los señalamientos que hace contra funcionarios, personaje o instituciones mexicanas.

“Me parece que todo habría que tomarlo con las reservas del caso y actuar a fondo y en serio donde haya una irregularidad, sin duda, pero no es el caso en este momento, por lo menos hasta este momento ¿no? “. aseveró

Fernández Noroña indicó que la petición que hizo la fracción parlamentaria del PRI para citar a comparecer a los funcionarios la dirigió a la mesa directiva del Senado y no a la Comisión permanente, por lo que de ser el caso se atenderá hasta septiembre.

El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras. CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presuntas irregularidades asociadas a lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.

Por ello, la bancada del PRI en el Senado exigió la comparecencia de los titulares de Hacienda, CNBV y los directores de Ci Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa del ex jefe de la Oficina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo.