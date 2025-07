Erradicar el racismo en 2025: una urgencia pendiente en México y el mundo

Imagen ilustrativa del problema del racismo en México Especial

¿Alguna vez has vivido un acto de racismo? ¿Alguna vez te han discriminado por tu color de piel, religión, identidad de género, nacionalidad, etc.? Aunque han pasado décadas desde que se reconoció formalmente la existencia del racismo estructural en muchos países, en pleno 2025, los actos de discriminación siguen dejando heridas abiertas en sociedades que aún no logran garantizar el respeto pleno a la dignidad de todas las personas. Las cifras, los testimonios y los hechos recientes no dejan lugar a dudas: el racismo no solo persiste, sino que evoluciona, se disfraza y, en algunos casos, se normaliza.

En México, especialmente, este fenómeno no deja de ser una constante, pues frecuentemente salen a la luz videos en redes sociales de personas que ejercen algún tipo de discriminación hacia otras personas. Aquí tres casos concretos de racismo en diversas esferas sociales.

El caso Condesa: insultos que revelan estructuras

En México, un ejemplo reciente lo evidenció de forma cruda: una mujer fue captada insultando a un policía con frases como “odio a los negros como tú” y “pinche indio”, en plena colonia Condesa, Ciudad de México. El video se hizo viral y generó indignación, pero también reabrió el debate sobre lo cotidiano de estos comportamientos en espacios que presumen modernidad y tolerancia.

Como respuesta, el Gobierno capitalino anunció una campaña llamada “Con doble R: Historias de Racismo y Resistencia”, que incluirá acciones de sensibilización, materiales educativos y difusión de prácticas antirracistas. La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que “no se puede hablar de una ciudad democrática si el racismo sigue impune”.

Mujer insulta a policía de CDMX tras no pagar parquímetro en la Condesa

Discriminación en restaurante de lujo en Polanco

A mediados de 2025, cientos de usuarios denunciaron al exclusivo Sonora Grill por clasificar a sus comensales de acuerdo a su color de piel, ubicando a personas no caucásicas en zonas menos visibles. La controversia explotó en memes, desencadenando una investigación formal por parte del COPRED y generando demandas de disculpas públicas y capacitación anti-discriminación del personal.

COPRED Sonora Grill COPRED Sonora Grill (Archivo Cuartoscuro.)

Toga, prejuicios y prejuicios racistas contra aspirante indígena a la SCJN

Hugo Aguilar Ortiz, designado para la Suprema Corte, enfrentó críticas tras optar por una toga con símbolos indígenas. Sus detractores arremetieron argumentando que debe usar vestimenta “neutra”, una postura que muchos identifican como un prejuicio velado contra su origen étnico. El debate pone en evidencia el rechazo institucional que aún enfrentan las voces indígenas en espacios de poder.

Hugo Aguilar

Cifras que siguen dañando el tejido social

El INEGI indica que, entre 2017 y 2022, la discriminación por tono de piel en CDMX aumentó de 23.7 % a 29.6 %; afecta particularmente a población indígena y afrodescendiente.

Un estudio reciente de UNESCO en colaboración con el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) reveló que más de 10 millones de personas en México han sido discriminadas por su tono de piel, origen étnico o lengua materna. El informe, titulado “Filantropía Antirracista en México”, advierte que la discriminación afecta el acceso a la educación, al empleo y a la justicia, y que las personas afromexicanas e indígenas son las más afectadas.

Además, el 40% de los encuestados consideró que el racismo en México es una problemática estructural que el Estado aún no combate de manera efectiva.

Cifras que evidencían la crisis de racismo en México Crónica Digital

El reto: pasar del discurso a la acción

Erradicar el racismo implica reconocerlo. Implica hablar incómodamente sobre privilegios, sobre estereotipos, sobre exclusión. Significa dejar de tolerar frases como “no es para tanto” o “así hablamos aquí”. Implica también legislar, sancionar, reparar y garantizar que nadie pierda derechos por el color de su piel, su acento o su apellido.

¿Qué debo hacer si me discriminan?

En México, la discriminación tiene implicaciones tanto legales como sociales, y está tipificada como delito en el Código Penal Federal. Las sanciones pueden incluir prisión, trabajo comunitario y multas.

Por ello, si en algún momento sufres de discriminación, hay instancias a las que puedes acudir para que tu caso no quede impune. Para ello, debes de hacer lo siguiente:

Identifica el tipo de discriminación

Perfilamiento racial (te siguen por tu aspecto, color de piel o vestido)

(te siguen por tu aspecto, color de piel o vestido) Insultos o amenazas por tu origen étnico, raza o condición.

Recopila pruebas

Toma fotos, graba audio o video; guarda chats o testimonios. Esto fortalece tu denuncia.

Presenta tu denuncia

Puedes acudir a las siguientes instituciones para denunciar cualquier acto de discriminación:

COPRED (CDMX): Email: quejas.copred@cdmx.gob.mx / Tel: 5546008233 o 5553413010

CONAPRED (nacional): Email: quejas@conapred.org.mx / Tel: 800 5430 033

CNDH: Queja por escrito / Tel: 800 715 2000

Plazos: tienes hasta 1 año para presentar denuncias ante CONAPRED o COPRED; en casos graves, esta prórroga puede extenderse

tienes hasta 1 año para presentar denuncias ante CONAPRED o COPRED; en casos graves, esta prórroga puede extenderse Sin costo: no necesitas un abogado; los organismos te apoyan gratuitamente.

México aún tiene muchas áreas que resolver en cuanto al racismo Crónica Digital

El racismo en México no solo se manifiesta en insultos virales, sino en prácticas cotidianas: seguir a alguien en un supermercado, negar asistencia por embarazo o usar simbologías para excluir.

Denunciar, visibilizar y exigir justicia no es solo un acto individual: es un paso colectivo para romper con la indiferencia. El cambio cultural comienza por reconocer el problema, y las medidas están a un clic o una llamada de distancia.