Lotería Nacional festeja el 70 aniversario de la Torre Latinoamericana con billete conmemorativo

Lotería Nacional reconoce el 70 aniversario de la Torre Latinoamericana por ser ícono de la arquitectura mexicana

Con la emisión del billete del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional no. 4013, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director de marketing del mirador de la Torre Latinoamericana, Guillermo Murillo Hernández, develaron el billete conmemorativo por el 70 aniversario de la Torre Latinoamericana al ser considerado como el primer rascacielos de América Latina y referente del paisaje urbano de la Ciudad de México.

“Hay edificios que alcanzan altura, pero muy pocos logran convertirse en símbolo de identidad, orgullo y esperanza para todo un país, y la Torre Latinoamericana lo consiguió. Setenta años después, sigue en pie recordándonos que cuando México confía en su gente y se atreve a soñar en grande, no hay desafío imposible”, declaró Olivia Salomón.

La directora general dio a conocer que para el Sorteo Mayor No. 4013 se imprimieron tres millones 600 mil cachitos que ya recorren el país llevando consigo la imagen de la edificación. Reveló que cuenta con un premio mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos en premios.

La titular de la institución de la suerte comentó que pocas construcciones logran convertirse en parte de la memoria emocional de un país, “la Torre Latinoamericana lo hizo, y lo hizo gracias a la visión del arquitecto Augusto Álvarez, al talento del ingeniero Leonardo Zeevaert, él considerado un pionero de la ingeniería sísmica moderna de México, y a la grandeza de mujeres y hombres que se atrevieron a construir una obra que desafió todos los límites del tiempo”, expresó.

Por otro lado, Murillo Hernández, agradeció a la directora de Lotería Nacional. “Por permitirnos formar parte, por segunda ocasión, de una de las tradiciones más importantes, queridas y emblemáticas de nuestro país”, manifestó.

El director de marketing del mirador de la Torre Latinoamericana enfatizó que dicha edificación icónica es símbolo de resiliencia nacional. “Ha resistido el paso del tiempo, terremotos históricos, transformaciones urbanas y generaciones enteras, manteniéndose firme como un símbolo de innovación, fortaleza y orgullo mexicano”, destacó.

Murillo Hernández señaló que la presencia de la Torre Latinoamericana en el billete de la Lotería Nacional es una distinción que trasciende lo institucional. “Significa que millones de personas en todo México podrán tener en sus manos una parte de esta historia”, mencionó.

Finalmente, el representante de la Torre Latinoamericana resaltó el compromiso del inmueble con su renovación. “Cumplir 70 años no significa mirar solamente hacia atrás; significa también seguir soñando hacia adelante”, concluyó.

Los billetes conmemorativos ya están disponibles en los puntos de venta y en miloteria.mx. El sorteo se realizará el martes 26 de mayo de 2026 y tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

La Crónica de Hoy 2026