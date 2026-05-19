Más de 3.2 millones de capitalinos aprovecharon beneficios fiscales en CDMX durante 2026: SAF

Apoyos y descuentos en la Ciudad de México La dependencia capitalina señaló que los apoyos forman parte de la estrategia para ayudar a la economía de las familias y fortalecer la cultura de pago entre contribuyentes.

La campaña de beneficios fiscales impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México ya suma más de 3.2 millones de personas beneficiadas hasta el 15 de mayo de este año; así lo informó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), encabezada por el titular Juan Pablo de Botton Falcón.

La dependencia capitalina señaló que los apoyos forman parte de la estrategia para ayudar a la economía de las familias y fortalecer la cultura de pago entre contribuyentes.

Entre los beneficios más solicitados se encuentran los descuentos en el pago del Predial, el subsidio a la tenencia vehicular y los programas de regularización de adeudos.

Predial

De acuerdo con la SAF, un millón 569 mil 295 personas aprovecharon los descuentos aplicados al Predial durante los primeros meses del año.

Estos estímulos incluyeron reducciones del 8% y 5% por pago anual anticipado realizado en enero y febrero, además de apoyos dirigidos a grupos vulnerables.

Por otra parte, un millón 287 mil 732 contribuyentes recibieron el subsidio a la tenencia vehicular.

La dependencia también informó que cerca del 90% de las empresas que pagan Impuesto sobre Nóminas obtuvieron algún tipo de beneficio fiscal, especialmente micro y pequeñas empresas.

Licencias permanentes

Otro de los programas que continúa creciendo es el de licencias permanentes.

Hasta el 15 de mayo se habían expedido 343 mil 43 nuevas licencias durante 2026, lo que elevó el acumulado total a un millón 963 mil 907 documentos emitidos desde el arranque del programa.

La Secretaría destacó que alrededor del 26% de estas licencias ya fueron tramitadas en formato digital.

Programa de regularización

La SAF detalló que el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales 2026 ha beneficiado a más de 150 mil personas.

Según cifras preliminares, la recaudación acumulada alcanzó 680 millones 409 mil pesos.

Dentro de este esquema, los pagos relacionados con Predial y Agua concentraron la mayor parte de los recursos obtenidos, mientras que también se incluyeron descuentos y facilidades para multas de tránsito.

Beneficios seguirán hasta junio

El gobierno capitalino reiteró que el programa de regularización fue extendido hasta junio.

Entre los apoyos vigentes se mantiene el subsidio del 100% en tenencia vehicular para automóviles con valor menor a 638 mil pesos con IVA incluido, además de facilidades para regularizar adeudos de Predial, agua y multas.

La Secretaría recordó que los trámites pueden realizarse tanto en oficinas de Tesorería como en plataformas digitales.

Además, los pagos están disponibles en más de 8 mil 800 puntos de recaudación, incluyendo bancos, tiendas de autoservicio, kioscos y la aplicación oficial Tesorería CDMX.