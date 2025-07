México prepara estrategia frente a nuevos aranceles de EU al cobre y farmacéuticos

Ante los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a sectores estratégicos como el cobre y la industria farmacéutica, la mandataria mexicana aseguró que ya se cuenta con una estrategia para enfrentar la situación comercial.

Recordó que los dos principales destinos de exportación para México son China y Estados Unidos, siendo este último un mercado prioritario debido a la demanda directa de su economía. “Gran parte de la exportación es porque Estados Unidos lo necesita para su propia economía”, subrayó.

Sobre la postura del gobierno mexicano, destacó que esta semana un equipo interinstitucional conformado por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Relaciones Exteriores viajará a Washington, con el objetivo de establecer un esquema de colaboración en temas de seguridad, migración y comercio.

Asimismo, la mandataria enfatizó que la política arancelaria actual de EU no es exclusiva contra México, sino una medida de alcance global. En ese sentido, señaló que la responsabilidad del gobierno mexicano es buscar la mejor negociación con Estados Unidos, al tiempo que se fortalecen opciones para la producción nacional y nuevos destinos de exportación.

“La economía mexicana tiene mucho que aportar, y el cierre de exportaciones le afecta de muchas maneras a Estados Unidos”, advirtió.

Respecto a las declaraciones de la Secretaría de Agricultura de EU sobre que no habrá amnistía para los trabajadores del campo indocumentados, la mandataria dijo que aún no está clara su postura, por lo que se deberá esperar una propuesta formal. No obstante, reiteró que la defensa de los derechos de los mexicanos será una prioridad en cualquier escenario de negociación.