UIF emite guía para detectar operaciones vinculadas con extorsión en el sistema financiero

Guía para detectar delitos de extorsión en el sistema financiero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió una nueva guía dirigida a instituciones del sector financiero para fortalecer la detección de operaciones relacionadas con delitos de extorsión y lavado de dinero.

El documento, elaborado en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), busca apoyar a los sujetos obligados en el monitoreo del perfil transaccional de clientes y usuarios, mediante la identificación de patrones sospechosos asociados con operaciones de recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la dependencia federal, la guía incluye señales de alerta, indicadores de análisis y recomendaciones para reforzar los mecanismos de supervisión y control dentro de las instituciones financieras. Además, incorpora prácticas de análisis estratégico y medidas preventivas para mitigar riesgos relacionados con la extorsión.

La SHCP subrayó que la elaboración de este instrumento contó con la participación activa del sector bancario, cuya experiencia permitió fortalecer el análisis de patrones transaccionales y consolidar una herramienta práctica para prevenir delitos financieros.

Entre los hallazgos identificados por la UIF destacan operaciones vinculadas con esquemas de extorsión presuntamente operados desde centros penitenciarios, donde se detectó la recepción de transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y una rápida movilización de recursos mediante aplicaciones móviles. Según el análisis, cerca del 70 por ciento de las operaciones observadas en el caso estudiado se realizaron a través de plataformas digitales.

Por consiguiente, la UIF precisó que los Oficiales de Cumplimiento de las entidades bancarias tendrán un plazo de 60 días naturales para presentar la guía ante sus respectivos Comités de Comunicación y Control para su aprobación. Posteriormente, las instituciones contarán con otros 60 días para implementar las disposiciones aplicables dentro de sus procesos de monitoreo y reporte.

La Secretaría de Hacienda puntualizó que estas acciones buscan fortalecer las herramientas preventivas del sistema financiero mexicano y contribuir al cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Por otra parte, la SHCP informó que un grupo empresarial se encuentra en proceso de realizar pagos al Servicio de Administración Tributaria por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos durante el periodo 2026-2027, en cumplimiento de resoluciones judiciales y conforme al Código Fiscal de la Federación.

La dependencia expuso que, hasta el momento, ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación 13 mil 979 millones 904 mil 51 pesos, mientras que el resto será cubierto en parcialidades hasta julio de 2027.

La Crónica de Hoy 2026