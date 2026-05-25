Tras 25 años sin electricidad, familias de Villas de Casas ya tienen energía solar en sus hogares, destaca senadora Olga Sosa

Luz en Tamaulipas Tras varios años sin energía, comunidades de Villas de Casas ya poseen paneles solares. (Especial)

La senadora de Morena, Olga Patricia Sosa Ruiz, reconoció los avances del programa de Electrificación Total en Tamaulipas durante una gira por comunidades rurales del municipio de Casas, donde familias que pasaron más de dos décadas sin energía eléctrica ahora cuentan con paneles solares y equipamiento básico para sus hogares.

En los ejidos Subida de Palma y Rancho El Gavilán, la legisladora constató el funcionamiento de sistemas fotovoltaicos instalados como parte de la estrategia impulsada por el gobierno estatal encabezado por Américo Villarreal Anaya, enfocada en reducir el rezago energético y llevar justicia social a comunidades de difícil acceso.

Durante el recorrido, habitantes beneficiados compartieron testimonios sobre el impacto del programa en su vida diaria. Una familia de Subida de Palma relató que permaneció 25 años sin luz eléctrica y ahora puede utilizar electrodomésticos básicos como licuadora, refrigerador, abanico y televisión gracias a la instalación de paneles solares.

Comunidades ya tienen electricidad, gracias a péneles solares

“Ahora puedo cargar mi celular, hacer un licuado y una salsita”, expresó una beneficiaria tras recibir el sistema fotovoltaico, cuya instalación también incluyó capacitación técnica para el cuidado y uso eficiente del equipo.

De acuerdo con las autoridades, en Villa de Casas ya se han instalado 31 sistemas solares y se prevé ampliar el programa a más familias de la región. La senadora realizó la supervisión acompañada del alcalde Beto Hinojosa, con quien también verificó la entrega de estufas ecológicas promovidas por la Secretaría de Desarrollo Energético estatal.

Además de los paneles solares, durante la visita se entregó una letrina y se anunció la construcción de vivienda adecuada para una de las familias beneficiadas, como parte de las acciones integrales de atención social en comunidades rurales.

En Rancho El Gavilán, otra familia beneficiaria explicó que antes debía cenar entre las 17:00 y 18:00 horas debido a la falta de electricidad, mientras que ahora puede realizar actividades nocturnas con normalidad. La zona destaca por su actividad agrícola y ganadera.

Olga Sosa subrayó que el programa de electrificación avanza en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó que la estrategia también se desarrolla gradualmente en municipios como Jaumave, Aldama, Altamira y Matamoros.

“Energía es bienestar”, afirmó la legisladora al destacar que la instalación de líneas de transmisión y paneles solares busca mejorar las condiciones de vida en las comunidades con mayor rezago energético en Tamaulipas.