Mundial 2026: Quintana Roo se prepara para la Copa del Mundo de la FIFA con operativo especial de seguridad y logística

Mundial 2026 Quintana Roo se prepara para recibir miles de turistas durante la Copa del Mundo de la FIFA. (Especial)

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezó una reunión de coordinación con autoridades federales y estatales para afinar los detalles de seguridad, logística y atención turística rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde Cancún tendrá un papel clave como punto de entrada para visitantes y selecciones internacionales.

Durante el encuentro también participó Gabriela Cuevas Barrón, quien destacó que Quintana Roo será una de las entidades estratégicas durante el torneo gracias a su conectividad aérea, infraestructura hotelera y capacidad turística.

¿Cómo será el operativo del Mundial 2026 en Quintana Roo?

Autoridades de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentaron el “Plan General de Operación Kukulcán”, diseñado para reforzar la seguridad y la operación turística en el Caribe mexicano durante el evento deportivo más importante del mundo.

De acuerdo con Gabriela Cuevas, Cancún funcionará como hub de entrada hacia las 16 sedes mundialistas, además de albergar actividades públicas relacionadas con el torneo. Entre ellas destacan las “Fiestas México”, espacios donde aficionados y turistas podrán disfrutar transmisiones gratuitas de los partidos mundialistas.

La funcionaria federal hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales, además de conservar el ambiente hospitalario que caracteriza a Quintana Roo. “Que siga siendo este estado cálido, profesional y hospitalario que le da la bienvenida al mundo entero”, expresó.

Quintana Roo recibirá a miles de visitantes durante el Mundial 2026

Por su parte, Mara Lezama aseguró que el estado está listo para recibir a miles de visitantes durante el Mundial FIFA 2026, gracias a la coordinación institucional y al fortalecimiento de la infraestructura turística y aeroportuaria.

La mandataria estatal recordó que recientemente sostuvo reuniones con 21 cónsules de distintos países para fortalecer la atención internacional y la coordinación con gobiernos extranjeros ante la llegada masiva de turistas.

“Queremos que se viva con todo el Mundial aquí, en Quintana Roo, en el Caribe mexicano, que es la Capital Mundial de las Vacaciones y hoy también la capital del Mundial”, afirmó Mara Lezama.