Balacera, incendios y bloqueos en Tecomán, Colima: saldo oficial del operativo Tras el operativo en Tecomán, se registraron dos heridos y una persona abatida (RR. SS.)

Durante la tarde de este lunes 25 de mayo se registró un enfrentamiento entre autoridades y civiles en Tecomán, Colima, tras un operativo.

A lo largo de la tarde de este lunes, en Tecomán, cerca de la población de Caleras, se registraron incendios de vehículos y camiones, así como bloqueos, después de un operativo que resultó en el abatimiento de una persona.

¿Qué provocó las balaceras y bloqueos de hoy en Tecomán?

De acuerdo con lo informado por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, el operativo se realizó después de que integrantes de la Policía Investigadora realizaran tareas relacionadas con un reporte hecho a la línea de emergencia 911.

Al llegar al lugar, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por ocupantes de un vehículo. Tras los hechos resultaron heridos dos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y uno de los agresores resultó sin vida.

Ante la situación, las instituciones federales y estatales de seguridad y procuración de justicia implementaron un operativo para ubicar y capturar a los presuntos agresores, lo que resultó en las reacciones de los delincuentes, quienes provocaron incendios en la zona.

De acuerdo con diferentes reportes, tras el operativo en Tecomán se registraron incendios de tráileres de carga sobre la carretera Colima–Manzanillo, lo que provocó el cierre total de esta vialidad.

Por su parte, las autoridades han informado que los incendios ya fueron atendidos y controlados por Protección Civil, mientras que continúan los trabajos de investigación y búsqueda de los responsables.

Asimismo, el operativo continúa en proceso, por lo que las autoridades brindarán mayor información cuando se cuenten con más elementos sobre estos hechos.

“La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informa que, derivado de un enfrentamiento cerca de la población de Caleras, en el municipio de Tecomán, un presunto delincuente fue abatido y dos elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) resultaron lesionados”, informó en un comunicado el Gobierno del Estado de Colima.