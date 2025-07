La IA pone en riesgo la integridad de las evaluaciones en escuelas y empresas

Desventajas de la IA La inteligencia artificial amenaza con convertir los exámenes en un trámite vacío, no sólo se trata de copiar, sino que las personas ya no están aprendiendo

Laura Elizondo Williams, socia directora en Lexium, advirtió que la Inteligencia Artificial, que comenzó como una herramienta de apoyo para estudiantes y profesionales, se ha transformado en una vía cada vez más común para “resolver” exámenes sin comprender las preguntas.

En consecuencia, abundó, se tienen respuestas generadas por la Inteligencia Artificial, habilidades no desarrolladas y un sistema de evaluación en crisis, ante lo cual, sostuvo, el problema no es tanto la copia (de las respuestas de la IA), “sino que estamos desvalorizando el conocimiento... Si las personas ya no necesitan pensar por sí mismas, ¿para qué aprender?”, planteó.

En este sentido, recordó que durante décadas, las evaluaciones en universidades, colegios y departamentos de recursos humanos, han sido el puente entre el conocimiento y la acción, sin embargo, en la actualidad, éste se tambalea ante una amenaza silenciosa pero real: la inteligencia artificial.

En evaluaciones en línea se cruzan líneas de ética

El análisis más reciente de Lexium, plataforma de tecnología de aprendizaje se estableció que un patrón preocupante es que, en contextos sin supervisión como evaluaciones en línea el uso de la IA para responder preguntas se ha vuelto cada vez más frecuente.

Y aunque los usuarios son conscientes de que cruzan una línea ética, muchos lo hacen porque es fácil, accesible y, sobre todo, porque creen que no serán descubiertos, sin embargo, dicha práctica va mucho más allá de una simple calificación, ya que se pone en juego la calidad de decisiones clave: contrataciones, ascensos, admisiones escolares y certificaciones profesionales.

En este mismo sentido, se aclaró que no se trata sólo de un tema académico, sino que también las empresas están en riesgo, ya que organizaciones que utilizan pruebas para contratar o promover talento podrían estar tomando decisiones basadas en información poco confiable, que no solo compromete la ética del proceso, sino también la eficiencia y el prestigio institucional.

Si no sabemos quién domina realmente un tema, ¿cómo confiar en sus decisiones futuras?, sin embargo, se estableció en el estudio, todavía estamos a tiempo, si se implementan una serie de medidas urgentes para proteger la integridad de los procesos de evaluación, con plataformas seguras que impidan la navegación paralela, videovigilancia activa durante las pruebas.

También es importante contar con sistemas inteligentes de detección de comportamientos inusuales, reconfiguración estratégica de las evaluaciones, retorno, si es necesario, a evaluaciones presenciales bajo control estricto, acciones que además de sencillas, pueden marcar la diferencia entre un sistema que evalúa con rigor y uno que pierde su propósito.

Ante ello, se resaltó que es crucial proteger la esencia de las evaluaciones, y la Inteligencia Artificial puede ser una gran aliada, “pero solo si seguimos siendo nosotros quienes tomamos las decisiones clave (ya que), evaluar no es llenar un formulario: es afirmar que el conocimiento, el esfuerzo y la honestidad siguen siendo valores fundamentales.